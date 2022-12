17 ideas de regalos de Navidad de última hora con los que dar en el clavo 

¿Te ha vuelto a pillar el toro con los regalos de Navidad? ¿Te quedan pocos días y tienes que conseguir el listado de regalos para toda la familia? Tranquilo, no eres el único. Con tanto ajetreo, los festivos del puente de diciembre y el poco tiempo que nos queda libre, es normal que hayas dejado los detalles de Navidad para última hora. Si a esto le sumas que es posible que te hayas quedado sin ideas, la realidad es que puede convertirse en una auténtica tortura.

Para hacértelo más fácil, en LOS40 hemos recopilado algunas ideas de regalos de Navidad de última hora con los que triunfar estas fiestas y sorprender a tus seres queridos. De esta forma, no tenemos dudas de que te convertirás en el rey o la reina maga favorita de la familia. Gracias a estas ideas podrás planificar tu lista de deseos perfecta y huir de las compras compulsivas.

Podrás optar por unas navidades más sostenibles escogiendo todos los productos en comercios locales cercanos a tu casa o regalar experiencias de cuidados y mimos, que serán siempre un acierto, además de rescatar alguna idea del regalo del amigo invisible. El abanico de posibilidades es muy amplio. Así que, piensa en lo que más ilusión le haría a esa persona que tanto quieres y toma nota de todas las ideas de regalos de Navidad que podrás adquirir a última hora. ¿Preparado o preparada para triunfar en estas fiestas! ¡Allá vamos!

1. Gafas de sol

Unas gafas de sol sobre un fondo amarillo. / Getty

Los estilos son muy variopintos, pero ¿a quién no le gusta unas gafas de sol? Se trata de un regalo de Navidad de última hora que puedes adquirir de forma rápida y que siempre será un acierto. Es cierto que hay distintos colores, formas y estilos, pero recuerda que siempre hay modelos unisex de lo más originales con los que podrás sorprender a tu madre, a tu novia, a tu hermano, a tu cuñado o a tu padre.

2. Pack de cosmética

Se trata de un regalo de Navidad apto para mujeres y hombres. En este caso, podrás escoger aquellos que ya están formados en los establecimientos que suelen llevar un bote de colonia y un bote de crema o personalizarlos tú mismo escogiendo una paleta de sombras, una rutina facial, una rutina para la barba... Todo lo que se te ocurra y ponerlo todo en una caja de madera o en una especie de cesta. ¡Un regalo de lo más original!

3. Zapatillas para hacer deporte

¿Quién no necesita unas zapatillas de deporte? Si la persona a la que vas a regalar hace running, senderismo, rafting o simplemente va al gimnasio, recurrir a la compra de una zapatilla de deporte con buen agarre siempre será una opción muy buena para regalar en Navidad y más si dispones de poco tiempo. ¿Lo mejor? Es que es la opción perfecta para regalar a mujeres, hombres y niños.

Unas zapatillas de deporte grises con cordones naranjas. / Getty

4. Bata y ropa interior

Sabemos que muchos estáis hartos de que los Reyes Magos siempre os traigan lo mismo, pero la realidad es que un clásico que nunca falla. Siempre viene muy bien una bata para entrar en calor y protegernos del frío exterior. Además, de que después de un año ya es hora de renovar tu ropa interior, ya sea la lencería más sexy o la ropa de algodón de toda la vida con la que sentirte cómodo o cómoda.

5. Un reloj inteligente

Un 'smart watch' muestra las pulsaciones mientras una persona hace deporte. / Getty

¿Tu hermana o tu padre son unos apasionados de la tecnología? Entonces no dudes en sorprenderles con un reloj inteligente. Se trata de uno de esos dispositivos que podría prepararte hasta un triatlón y estar pendiente todo el tiempo de ti. Si llevas mucho tiempo sin moverte, este se encargará de avisarte que tienes que hacerlo. ¿Puede existir una opción mejor? ¡Seguro que no!

6. Mochila para el día a día

Uno de los regalos de Navidad de última hora que nunca defrauda es una mochila. Se trata de un clásico que siempre viene bien, ya que en el día a día solemos llevar muchas cosas a cuesta y nada mejor que tenerlo todo almacenado en un mismo lugar. Así que, recuerda coger aquella que tenga el tejido más resistente y el color que más guste al destinatario de este detalle.

7. Un perfume

Una persona testea el perfume en su antebrazo. / Getty

Bien es cierto que no todos los olores suelen gustar a todo el mundo y que cuesta mucha cambiar tu fragancia favorita, pero la realidad es que un perfume siempre es sinónimo de triunfar con el regalo. Piensa en esa persona y en los olores que suele llevar habitualmente y escoge alguna que sepas que la pueda enamorar y ¡voilá! ¡Un regalo menos!

8. Una experiencia de aventura o bienestar

Cada vez es más frecuente que muchos recurran a regalar experiencias y no tanto a regalos materiales. Así que, puedes comprarle un pack completo o reservar alguna actividad para disfrutar en conjunto.

9. Monedero o una cartera

Un hombre cierra mete las monedas en su cartera. / Getty

Otro clásico de la Navidad que no puede faltar. Regalar una cartera o un monedero a tu padre, a tu suegro, a tu hermano o a tu madre es una decisión de lo más acertada. Siempre es un buen momento para renovar tu cartera, pero dado que te has quedado sin ideas y no sabes cómo sorprenderla, recurrir a este tipo de objetos puede salvarte.

10. Consola o aparatos electrónicos

¿Las consolas ya estaban tu lista de deseos? Es normal. A todos les gusta jugar y pasarlo en grande con los últimos videojuegos del mercado. Aunque es cierto que otros prefieren apostar por renovar sus dispositivos, ya sea un móvil, una tablet o simplemente, un altavoz. ¡Tú eliges!

11. Caja de bombones

Cerrando una caja de bombones. / Getty

La caja de bombones no puede faltar en ningún regalo. Puedes utilizarlo como un complemento al verdadero regalo de Navidad que hayas comprado. El destinatario te lo agradecerá y es que seamos honestos... ¿Hay alguien a quién no le gusta el chocolate?

12. Un libro

Regalar un libro en Navidad es sinónimo de triunfar, sobre todo, si sabes que la persona que lo va a leer es gran aficionado o aficionada a la lectura. Además, si esto va de que puedes ahorrar tiempo y no pensar mucho, entonces es el detalle perfecto para adquirir a última hora.

13. Vale por una obra de teatro, musical o concierto

Asientos del teatro vacíos. / Getty

Ahora en navidades es cierto que disponemos de más tiempo libre para disfrutar en familia y con amigos. Así que, adquirir las entradas para una obra de teatro, un musical o un concierto puede ser una buena opción si lo que quieres es disfrutar de una experiencia conjunta.

14. Pijama y calcetines

Sí, sabemos que todos los años es lo mismo, pero regalar un pijama siempre es una opción muy buena, ya que sirve para tirar aquel en el que la goma ya se te ha dado de sí; y en el caso de los calcetines, puede ser un aviso para que te deshagas de aquellos que ya tienen bolas por todos lados.

15. Pack para sobrevivir al invierno: bufanda, gorro y guantes

Conjunto de guantes, gorro y bufanda. / Getty

Sobrevivir al invierno puede ser más fácil con un kit completo de bufanda, gorro y guantes. Así que, si te has quedado sin ideas y ya has agotado todos los cartuchos, acudir al establecimiento más cercano y comprar una bufanda, un gorro y unos guantes pueden salvarte.

16. Juego de mesa

¿Qué levante la mano quién no es un aficionado a los juegos de mesa? La realidad es que este tipo de entretenimiento cada vez está generando un mayor un club de fans. Entérate de si la persona a la que vas a regalárselo le gusta y escoge entre diversas opciones. ¡Seguro que le encantará! Además, si en la familia hay niños y adolescentes recurrir a este tipo de detalle en Navidad también puede ser una buena elección.

17. Funda para el móvil

Varias fundas de colores de un móvil. / Getty

¿Estás harta o harto de verle siempre rota la misma funda de móvil a tu hermano? Este año sé original y regálale una nueva funda. Seguro que así entiende la señal de que ya es hora de cambiarla.

Además, si te queda un poquito de tiempo también puedes envolverle el regalo de forma muy original, esto hará que la persona que lo recibe se sorprenda por partida doble.