Chelo García-Cortes desvela el regalo que le ha hecho la Casa Real por Navidad

Con la llegada de la Navidad, uno de los elementos más importantes son los regalos. Un tema del que se ha hablado mucho en el último programa de Sálvame, pero relacionado con los detalles que tiene la Casa Real con algunos periodistas. Entre los profesionales elegidos están Chelo García-Cortes y Terelu Campos.

Durante el programa, ambas mujeres han desvelado que ya han recibido este regalo en más de una ocasión de los actuales reyes. Tal y como han confesado, ambas han recibido una felicitación muy especial. Ha sido la hija de Maria Teresa Campos la que ha planteado la duda de si algunos de los tertulianos ha recibido la postal navideña del Jefe de Estado.

Ante la pregunta, Chelo no ha dudado en responder: "Recibo una felicitación desde hace unos años de los reyes actuales y no creo que sea la única periodista que la reciba", explicaba para ver si a alguno de sus compañeros le ha llegado algo.

Terelu ha desvelado que ella los habría recibido en varias ocasiones, dejando la duda de que hay más periodistas del corazón que tengan el detalle de los reyes. "Yo durante muchos años la he recibido. A mí me ya han quitado del listado", confesaba María Patiño sobre las cartas que, al parecer, ya no le llegan.

Ante estas confesiones, los demás terturlianos han querida saber cómo han conseguido que les llegue o lo que hacen cuando lo reciben. "¿Les contestas?", se ha planteado Lydia Lozano. "Les voy a mandar mi libro para que lo tenga la Reina Letizia como respuesta", ha bromeado Chelo convencida de que sería un detalle que les gustaría.