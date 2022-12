Curiosidades de ‘Al descubierto’, la película que narra la investigación sobre los abusos de Harvey Weinstein

El 5 de octubre de 2017 cambió el mundo del cine, y lo hizo gracias a 3321 palabras que hicieron temblar la industria desde sus cimientos. El periodismo volvió a dar una lección demostrando su importancia en la sociedad gracias a The New York Times... Y a cientos de testimonios que desmontaron el legado de uno de casos más polémicos de todo Hollywood.

Al descubierto narra la historia de las periodistas de investigación Jodi Kantor y Megan Twohey, autoras del artículo Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades —en castellano, Harvey Weinstein lleva décadas sobornando a quienes le acusan de acoso sexual—, y lo hace de una manera totalmente inesperada.

No es ningún secreto cómo acaba la historia real del productor, aunque tanto la película como la historia que la basa dan mucho de sí. Por ello, en LOS40 tenemos algunas curiosidades sobre el caso y el largometraje que es probable que aún no conozcas. Si no te quieres perder ninguna, sigue leyendo:

La polémica que fue película

No es raro que Hollywood se haga eco de casos tan sonados y quiera convertirlos en películas, aunque en este caso era especialmente importante saber convertirlo al lenguaje del séptimo arte. Aunque eso no significa que se hicieran de rogar: tan solo tardaron seis meses en hacerse con los derechos cinematográficos de la historia después de la publicación del artículo, en abril de 2018.

Fueron sus productores, Dede Gardner y Jeremy Kleiner de Plan B Entertainment y las productoras ejecutivas Megan Ellison y Sue Naegle de Annapurna Pictures las responsables. Gardner fue clara en unas declaraciones al respecto: "La investigación de Jodi y Megan fue un momento de inflexión total, no solo para la industria del cine, sino para toda la cultura. Era una historia que había que contar en la gran pantalla".

Una guionista a la altura

Los productores tenían claro que había que contar la historia, aunque no tenían a quien se hiciera cargo de escribirla. Todo les llevó hasta Rebecca Lenkiewicz, una dramaturga y guionista que era la candidata perfecta gracias a títulos como Dinosbedience o Ida, entre otros. ¿La razón? Su capacidad para coger situaciones y temas profundos y convertirlos en algo personal y visceral.

Jeremy Kleiner confiaba en este talento, además de creer que Rebecca podría hacer con algún toque estructural inesperado ya típico de sus proyectos. La guionista, por supuesto, aceptó el encargo: "Sentí la importancia de la investigación y su resultado a una escala tanto profundamente personal como mundial. Admiraba el coraje y la resistencia de las supervivientes con gran profundidad y la fuerza y determinación de las periodistas. Veía que esta historia podía empoderar y ser inspiradora a pesar del tema tan oscuro que trataba".

Unos decorados a través del tiempo

Para la película, se crearon un total de 100 decorados que abarcaban 20 años de historia y tres continentes. Y pese a parecer localizaciones muy lejanas entre sí, la mayoría se hicieron realidad dentro de un radio de 80 kilómetros desde la ciudad de Nueva York.

No es un documental

Puede que muchos espectadores aún no tengan claro si se trata o no de un documental, por razones obvias. La respuesta es que no, y la causa no es otra que querer representar la veracidad de la historia de la forma más clara posible.

Su directora, Maria Schrader, explica así todo lo que consiguen captar a través de la narrativa: "Los espacios en blanco entre las palabras: la emoción, los riesgos personales, la duda, la experiencia inmediata, todo lo que se queda sin decir, las imágenes, las caras, el lenguaje corporal, el comportamiento".

El color del periodismo

La paleta de color de la película se quiso mantener «apagada, sobria y contemporánea» para reflejar la realidad de las oficinas de The New York Times y los espacios personales de Twohey y Kantor, a las que el equipo describe como «contemporáneas y funcionales».

Una protagonista emocionada

Carey Mulligan, que interpreta en la película a Megan Twohey, admitió haberse sentido conmovida por el coraje que supuso llevar esta historia a que sucediera. "Es inspirador ver a mujeres demostrando semejante heroicidad y jugándoselo todo. Esta película está repleta de ejemplos de esos momentos heroicos, lo que la convierte en una historia que merece la pena contar", confiesa la intérprete.

La periodista que pasó a la ficción

Mientras que para Mulligan fue todo un regalo, para la periodista Twohey fue algo abrumador al principio. Sin embargo, una vez que pudo ver la actuación de la profesional, cambió su parecer: "Como reporteras, estamos acostumbradas a ser las que observamos y narramos, así que dar totalmente la vuelta a esa dinámica me hizo sentir un poco cohibida, debo confesar. Pero, cuando vi la película, fue extraordinario ver toda aquella investigación plasmada en pantalla".