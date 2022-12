Bad Bunny reparte 25.000 regalos a niños con escasos recursos en Puerto Rico

La llegada de la Navidad no es una buena noticia para todo el mundo, sobre todo para aquellos que no cuentan con recursos económicos suficientes para celebrar esta época como merecen. Los niños son los que le dan sentido a la ilusión que se vive en estos días, pero muchos de ellos viven en familias que no pueden permitirse llenar el Árbol de Navidad de regalos.

Bad Bunny es muy consciente de ello, y por eso ha querido tener un bonito gesto con todos ellos. Junto a su Fundación Good Bunny ha repartido 25.000 artículos de arte, música y deporte a decenas de niños puertorriqueños en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Ha sido en el evento Bonita Tradición, celebrado con motivos navideños, en el que el intérprete de Tití Me Preguntó ha dibujado una sonrisa de oreja a oreja a las familias y los pequeños con escasos recursos económicos que han recibido un regalo por su parte.

Bad Bunny hoy en el estadio Roberto Clemente para dar regalos a los niños y niñas de Puerto Rico. 🐰 🎁 pic.twitter.com/u45jMqui4y — Kaleidoscopio (@kaleidoscopiomx) December 27, 2022

"Estamos dirigidos a apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos y dirigirlos a ser líderes bajo esos tres pilares (el arte, la música y el deporte)", señala Camila Vega, coordinadora de desarrollo de la Fundación de Good Bunny, a EFE. "Estoy muy complacida con la actividad, muy contenta y todo fluyendo muy bien", añade.

Los regalos han sido adquiridos en diversos comercios locales, para así fomentar también su economía. Y es que Bad Bunny ha demostrado en más de una ocasión que su tierra, Puerto Rico, está por encima de cualquier cosa y que va a hacer todo lo que esté en sus manos para favorecerla.

No es la primera vez que nuestro protagonista reparte regalos y sonrisas a los más pequeños en el evento Bonita Tradición. Tal y como informa Infobae, también lo hizo en 2018 y 2019. En 2020 y 2021 no pudo llevarlo a cabo por la pandemia.

Con este bonito esto, el puertorriqueño se ha ganado los halagos de sus fans y otros usuarios en las redes sociales. Han destacado su altruismo, que está por encima de la fama y los millones de escuchas que acumulan sus canciones.

Y a ti, ¿qué te ha parecido el gesto del Conejo Malo con los niños puertorriqueños?