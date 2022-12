Muere Pelé, la leyenda del fútbol, a los 82 años

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, ha muerto este jueves 28 de diciembre a los 82 años por un cáncer. La estrella del fútbol ingresó el pasado noviembre en el hospital debido a que presentaba un hinchazón generalizado. Los médicos no pudieron hacer nada y el tratamiento de quimioterapia no respondió. Desde entonces ha estado con cuidados paliativos.

La leyenda del deporte ha estado más de un mes ingresado, pero su estado de salud ha empeorado estas Navidades. Al final ha fallecido en un hospital de Sao Paulo.

EL futbolista fue diagnosticado con un cáncer de colon en 2021. Fue ese mismo año cuando fue intervenido para extirparle un tumor. A pesar de que la intervención fue bien, a principios de 2022 los médicos vieron que estaba sufriendo metástasis en varias zonas de su metabolismo.

La muerte de Pelé ha sido confirmada por sus hijos, quienes le han acompañado hasta en el último momento.

Una vida llena de triunfos

Pelé nació en 1940 y ha dejado un legado lleno de títulos. Será recordado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Y es que es el único futbolista en tener tres Copas del Mundo a sus espaldas. La última fue a los 36 años, en México 1970, donde consiguió anotar cuatro goles que llevaron a Brasil a la victoria.

Pelé ganó otros de los títulos más importantes del fútbol en sus 21 años de carrera como dos Copas Libertadoras, dos Copas Intercontinentales, seis títulos nacionales con el Santos y otro más con el Cosmos.

Sin duda, su pérdida hace mella en el mundo del deporte. Se va una leyenda del fútbol este mes de diciembre.