Sofía Vergara desata la locura en redes con su espectacular posado en bikini: “La verdadera diosa”

Cada uno despide el año como quiere. Algunos en la montaña y otros en el mar. Algunos arropados con una manta a los peis de la chimenea y otros tumbados en una hamaca tomando el sol... Sea como sea, todas las formas son aceptadas para decirle adiós al 2022. Aunque claro, puestos a elegir, todos optamos por la opción de sol, ¿no?

Sofía Vergara lo tiene bastante claro y así lo ha demostrado en redes sociales. Junto a su marido Joe Manganiello han hecho las maletas y se han ido bien lejos para darle la bievenida al nuevo año. ¿Dónde? No tenemos ni idea porque lo único que sabemos de su destino es que se refiere a él como "casachipichipi", hashtag con el que acompaña todas sus imágenes.

La estrella de Modern Family y el actor de True Blood se conocieron allá por 2014 y un año después sellaron su historia de amor pasando por el altar, ¡qué después no digan que el amor a primera vista no existe! Apenas hace unos días cumplieron siete años como marido y mujer y no hay mejor forma de celebrarlos que en una isla paradisiaca.

Por las fotos que han ido publicando en sus redes sociales podemos ver que se trata de un lugar de playas cristinalinas y arena dorada, un lugar perfecto donde perderse en estas fechas tan señaladas. Pero lejos de la envidia que nos puedan causar estas imágenes, la actriz ha desatado la locura en redes mostrado a sus más de 27 millones el cuerpazo que tiene.

¡Sin palabras!

A sus 50 años, Sofía Vergara ha demostrado que la edad es solo un número al que plantarle cara. La actriz colombiana ha compartido un selfie en su feed de Instagram luciendo tipazo con un favorecedor bikini negro que no le puede quedar mejor: "Playa, brisa y mar", escribía. Y es que, ¿quién necesita más?

Una instantánea que no ha dejado indiferente a sus seguidores que no han desaprovechado la oportunidad de piropearla. De hecho, algunos no han dudado en compararla con otras estrellas internacionales: "La gente rezándole a JLo cuando la verdadera diosa es esta pana". Otros han aplaudido sus cincuenta años tan bine llevados: "Veinteañeras quitárse del medio que llega la reina. Madre mía, con 50 años", escribía.