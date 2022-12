Sam Heughan nos cuenta lo que piensa de sus fans españolas y su evolución en ‘Outlander’

Que Outlander es una serie de lo más celebrada alrededor del mundo no es ningún secreto, aunque gran parte de su éxito proviene de Sam Heughan. El actor lleva interpretando a Jamie durante varios años, coincidiendo con una evolución personal y profesional que se lleva notando a lo largo de las seis temporadas de la ficción.

Y es que el drama histórico e intertemporal ya es una serie de lo más consolidada, algo que ha hecho que el mismo Heughan viniera hasta España a hablar a la prensa sobre su sexta temporada, ya disponible en Movistar+ en España. Por supuesto, lo hizo de manera tan educada y cordial a la que acostumbra, sin perder el tono irónico que le hemos visto en otras entrevistas.



El escocés se personó ante varios medios, justo después de conocer a sus fans españolas por primera vez. De ellas, solo mantuvo buenas palabras; llegando a resaltar lo emocionadas que estaban —además de destacar que "tan solo" eran mil de ellas— e, incluso, sin dudar en pedir una première en la capital para el futuro cercano.

Puede que la clave de la pasión de sus seguidoras resida en una buena historia, aunque los datos no engañan. Curiosamente, uno de los episodios más vistos de toda la serie es uno en el que Jamie aparece totalmente desnudo, algo que provocaba una pregunta inevitable: ¿Cómo de importante crees que es el componente sexual en Outlander?

"Si, la serie va sobre la relación, de cómo se exploran y cómo reconectan a través delcontacto físico. Son los dos muy sexuales, y es fantástico, también enseñar cómo se van haciendo mayores y aún son pasionales el uno por el otro", contestó Sam. Es obvio que las tramas más carnales de ambos personajes siguen dando de qué hablar, pero él destaca un enfoque de lo más interesante de cara a la pareja ficticia.

"Creo que es muy importante mostrar esto, siempre hemos sido muy reflexivos sobre por qué enseñamos eso, qué enseña sobre la relación o cómo están evolucionando, tienen la necesidad de estar cerca, de sentirse cómodos, pasionales o algunas veces para olvidar, han pasado por algún trauma que otro, es una herramienta bastante útil para Jamie y Claire. Supongo que hay escenas difíciles de grabar, pero son importantes para la relación", concluía.

Más allá de este aspecto, el actor no dudó en hablarnos también sobre su personaje, su evolución durante las temporadas que lleva la serie e, incluso, nos desveló un poco sobre las tramas que tendrá de cara al futuro, o al menos de cómo éstas harán evolucionar aún más a Jamie. Si no te quieres perder nada de lo que nos dijo, no dudes en darle al play al vídeo sobre estas líneas. ¡No te lo pierdas!

Outlander ya está disponible en Movistar+.