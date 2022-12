El aplaudido y necesario mensaje de Ángel Martín para despedir el año

El año termina y con él los informativos matinales a los que nos tiene acostumbrados Ángel Martín, el cómico que se ha ganado el cariño de todas las redes por sus resumenes diarios con toda la información necesaria para afrontar el día. Sin embargo, para este viernes 30 de diciembre nos tenía algo muy especial preparado.

Lo verás compartido por todas partes y es que es imposible resistirse a decir amén cuando llega a su fin. "En lugar de resumirte las noticias que te vas a cencontrar hoy, quiero decirte algo que alomejor nadie te ha dicho todavía y es importante que lo sepas", así empezaba su píldora final de año.

"Enhorabuena por no haberte rendido. Enhorabuena. Los años son largos, hay muchos días grises y no siempre se encuentran motivos para no rendirse, así que enhorabuena por haber conseguido encontrar rendijas con luz en momentos oscuros".

El presentador está muy implicado en la importancia de la salud mental y parte de este informativo ha ido dedicado a esos malos momentos que todos atravesamos a lo largo del año y que a veces pesan más que los buenos: "Es probable que mañana tu cabeza dedica pasarte por delante un tráiler de lo que ha sido este año que termina y sospecho que pasará por zonas que no neesitabas".

Ángel ha querido insistir en esas veces que se saca "fuerza de debajo de las piedras" para continuar y ha lanzado otro consejo a sus segudiores: "Lo único que importa eres tú. No dejes nunca que nadie te haga creer que no puedes, no vales, no eres, no sirves, no quieres, no debes... Aléjate de cualquiera que sientas que te hace pequeño o pequeña".

"Cualquier cosa que hayas conseguido en tu vida, por absurda que pueda parecerte ahora mismo, la has conseguido gracias a ti y a la gente que te ha ayudado", recalcaba. Para terminar este mensaje tan aplaudido y necesario por todos, Ángel ha querido añadir: "Sé muy, muy pocas cosas, pero sospecho de que este viaje va de querer y ayudar. Querer y ayudar", subrayaba.

Un mensaje que ha sido recibido como agua y que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que como bien ha terminado diciendo, "todos fallamos a veces", pero solo hay que saber pedir "perdón".