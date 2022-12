Rosa Linn, Nicky Youre & Dazy, Ed Sheeran y Pablo López, protagonistas de la lista en Navidad

Snap, de Rosa Linn, ha sido la canción que ha reinado en la lista en Navidad, pero otras también han sido protagonistas. Ahí está, por ejemplo, Sunroof, de Nicky Youre y Dazy, que con una escalada de nueve posiciones se sitúa en su segunda semana en el #10 y es la subida más fuerte. Ed Sheeran con Celestial debuta en el #25 y es la entrada más importante, aunque no la única: Quasi, de Pablo López, se ha instalado en el #31. El récord de permanencia sigue en poder de Harry Styles con As it was: 37 son ya las semanas que lleva en lista, tres de las cuales en el número uno. En el vídeo de la parte superior Tony Aguilar presenta el repaso completo en imágenes.