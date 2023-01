Cinco series que ver si has acabado ‘Emily in Paris’

En los últimos días, seguro que has redescubierto París de la mano de Emily en la tercera temporada de Emily in Paris. Habrás recorrido la ciudad del amor de punta a punta, te has paseado por sus emblemáticas calles y, por supuesto, has conocido los mejores restaurantes, pero lo mejor de todo, es que te habrás sentido una embajadora parisina.

Sin embargo, si tú también has acabado los últimos capítulos de la serie, es probable que te hayas hecho la misma pregunta: ¿y ahora qué veo? Pues bien, hemos reunido algunas de las series que tienen una trama similar para que puedas ver con la misma emoción que esta última comedia romántica.

1. Yo nunca (Netflix)

Te diríamos que no es la típcia serie de adolescentes, pero te estaríamos mintiendo. Sí lo es, pero ¿qué tiene de malo? Un grupo de amigas de un instituto estadounidense harán lo posible y lo imposible para conseguir que alguno de los chicos se fijen en ellas. Cambios de imágenes, engaños, mentiras... ¿conseguirán llevar a cabo su plan?

2. The Bold Type (Netflix)

Los más expertos en moda dicen que está inspirada en la vida de Joanna Coles, la exdirectora de Cosmopolitan. Todo un drama que sucede desde las oficinas de una gran revista de moda donde tres amigas neoyorkinas que trabajan en Scarlet, una de las revistas femeninas más importantes harán todo por conseguir sus sueños.

3. Call my agent (Movistar Plus+)

Si no quieres abandonar el espíritu fancés, esta serie mantiene el hilo de la ciudad. Una agencia de talentos de París trata de mantener su negocio a salvo y a sus clientes contentos tras el fallecimiento de su fundador. Una comedia que te llevará de nuevo al ambiente laboral de la gran ciudad del amor.

4. Dollface (Disney+)

A nadie le gustan las rupturas amorosas, vale, lo tenemos claro. De hecho, a la protagonsita de esta historia que se conoce como Kat Dennings tampoco le gusta mucho. Pero tiene todas las claves para salir a flote después de romper con su chico tras cinco años de relación.

5. Girlboss (Netfix)

Si eres un amante de la moda y has intentado entender alguna vez en la vida de donde viene la ropa vintage, con esta serie entenderás su auge y el por qué lo petaron. Una comedia que está basada en la autobiografía de Sophia Amoruso y que no ha dejado indiferente ni a los compradores compulsivos.