Muere Anita Pointer, miembro de las Pointer Sisters, a los 74 años

La cantante estadounidense Anita Pointer, miembro de las Pointer Sisters, el exitoso grupo que saltó a la fama en la década de los 70, falleció este sábado, según comunicó su publicista Roger Neal. Tenía 74 años.

"Me entristece anunciar que Anita Pointer, ganadora del Grammy, falleció después de una heroica batalla contra el cáncer", publicó Neal en Instagram.

La familia de la artista, que llevaba una larga temporada luchando contra un cáncer que padecía, ha emitido un comunicado este lunes para dar a conocer la triste noticia, añadiendo que la intérprete falleció "en paz" y rodeada de sus seres más queridos en su casa de Los Ángeles.

"Si bien estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Anita, nos consuela saber que ahora está con su hija, Jada y sus hermanas June y Bonnie, y en paz. Ella fue la que nos mantuvo a todos cerca y juntos durante tanto tiempo. Su amor por nuestra familia vivirá en cada uno de nosotros. Respete nuestra privacidad durante este período de duelo y pérdida. El cielo es un lugar hermoso más amoroso con Anita allí", dijo la familia en un comunicado.

La única hija de Anita, Jada Pointer, falleció en 2003. El orgullo y la alegría de Anita fue criar a su única nieta, Roxie. Su hija inspiró una canción muy popular de las Pointer Sisters, Jada.

The Pointer Sisters fue formado originalmente por Anita y sus hermanas June (fallecida en abril de 2006 a causa de un cáncer), Bonnie (fallecida en junio de 2020 como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria) y después Ruth. Las Pointer Sisters comenzaron a cantar hace más de 50 años en la iglesia de su ciudad natal en Oakland, California, donde su padre era pastor.

The Pointer Sisters en el Hollywood Palladium en 1976. / Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Sus inicios estuvieron marcados por el por el jazz, el bebop y el gospel. En 1973, lanzaron su álbum debut. Dos años más tarde, ganarían su primer Grammy por su éxito Fairytale, de su álbum de 1974, That's a Plenty. The Pointer Sisters fueron el primer grupo afroamericano en actuar en el Grand Ole Opry (Nashville, Tennessee).

Conocidas por éxitos como I'm So Excited, Jump (For My Love), Fire o Slow Hand, entre otros, el grupo se quedó en tres miembros después de que Bonnie, en 1977, abandonara la formación para seguir una carrera en solitario. Ello no impidió que las Pointer Sisters multiplicaran sus éxitos a principios de los 80.

The Pointer Sisters - I'm So Excited

El grupo ganó un total de 3 premios Grammy a lo largo de su trayectoria y tuvo 13 éxitos en el Top 20 de EE.UU. entre 1973 y 1985. Además, en 1994 recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Con la muerte de Anita, Ruth se convierte en la única integrante viva de la icónica banda.