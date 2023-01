Ya vienen los Reyes Magos en LOS40 Urban: Gana una PlayStation 5 gracias a ‘Lacone’ de Mora, Polimá y Quevedo

No sabemos si este año te has portado bien o mal, aunque a nuestros particulares Reyes Magos seguramente les de igual. Y ojo, que no hablamos de Melchor, Gaspar y Baltasar; sino de otro trío de nombres a los que conocemos muy bien en LOS40 Urban… Y cuya canción ya ha sido uno de los temazos de 2022, y no parece que vaya a parar de sonar este 2023.

Mora, Polimá Westcoast y Quevedo empiezan el año compaginando sus papeles de artistas con el de sus majestades de Oriente, y todo por traer a los oyentes el regalo más esperado de estas navidades. Y no, no hablamos de oro, incienso ni mirra, sino de algo mucho más jugoso: la PlayStation 5.

La consola más codiciada de todo el mercado puede ser tuya gracias a LACONE, el nuevo super éxito colaborativo de nuestros reyes Urban. Si te mueres por jugar con ella, ahora puede ser toda tuya si participas en nuestro concurso. ¿Quieres saber qué tienes que hacer para conseguir una de las que sorteamos? Pues lee con atención:

Tendrás que irte a nuestro post de LOS40 Urban, seguir nuestra cuenta y respondernos a una pregunta: ¿Qué le regalarías a cambio de nuestra PlayStation 5 a nuestros 3 Reyes: Polimá Westcoast, Mora y Quevedo? Piensa bien, porque las respuestas más originales se llevarán el gran premio. E importante: no te olvides de mencionar a dos amigos en tu comentario.

Tienes desde este 2 de enero al 5 para participar, aunque no tendrás que esperar a la noche de Reyes. Nuestro flamante paje real, Ramsés López, se encargará de repartir una cada día hasta el día 5 en su programa, LOS40 Urban con Ramsés López. ¿Serás tu nombre uno de los que nuestro Faraón proclame Faraón? ¡Participa y prueba suerte!

Más info. y bases legales aquí.