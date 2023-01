Arctic Monkeys, Florence and the Machine, The Chemical Brothers y más, cabezas de cartel de BBK Live 2023

La bienvenida al año 2023 nos ha puesto en modo de cuenta atrás para algunos de los grandes festivales del año. Sí, ya sabemos que falta aún mucho para el verano pero viendo el listado de artistas de eventos como el BBK Live 2023 la espera se nos va a hacer larga. Solo en este festival podremos ver a Arctic Monkeys, Florence and the Machine, The Chemical Brothers y mucho más como cabezas de cartel.

El legado continúa y además de los artistas antes mencionados se siguen desvelando lxs solistas y grupos de la próxima edición que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi en la que será la 16ª edición del mismo.

La nueva tanda de artistas llega en formato regalo-navideño-adelantado y va completando el ya formidable line-up de 2023. El emblemático pop francés de Phoenix, la eclecticidad de la que fuese mitad de The Knife con su proyecto en solitario Fever Ray, el hermano mayor del trap argentino Duki, los instrumentales y electrónicos M83, el punk rock ético y político de IDLES, la brillante electrónica nórdica de Röyksopp y el digger y componente de The xx Jamie xx encabezan esta segunda ronda de artistas.

Florence + The Machine, The Chemical Brothers, The Blaze y muchos más se suman al line-up de la próxima edición de BILBAO BBK LIVE 🪨🌲 Hazte ya con tu bono para vivir la experiencia #bilbaobbklive los días 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi ⛰️ Tickets en web y @SeeTickets_ES 💥 pic.twitter.com/VDaAxvLt2I — Bilbao BBK Live (@bilbaobbklive) November 15, 2022

El post-punk se suma al cartel con dos baluartes del género en su lugar de origen: los londinenses Dry Cleaning y los irlandeses The Murder Capital. El talento nacional está representado por la polifacética y angelical voz de Amaia, las guitarras del Montgrí de Cala Vento y la energía punk más salvaje de La Élite. Mientras que el elenco electrónico de Basoa se amplía con la incorporación de nombres como Anz, Avalon Emerson, HAAi, Sherelle, GAZZI y John Talabot.

En Bilbao BBK Live el arte en todas sus formas es tan fundamental como su cartel; y si veníamos de una imagen tan potente como la de los harrijasotzailes, ahora el cartel está protagonizado por la leyenda del Tximistarri, siendo esta la cuarta imagen que desvela el festival como parte de la alianza arte-música del artista Vicente Paredes y Bilbao BBK Live con el objetivo común de mostrar la identidad e idiosincrasia de Euskadi. La costumbre manda que el 13 de junio, día de San Antonio de Padua, esta gran roca -Tximistarri- se debe rodear 7 veces. A cambio, el santo defensor de las causas perdidas garantiza encontrar pareja (a quien la busque).

Imagen cortesía del BBK Live / BBK Live

La Organización del festival, siempre comprometida con el cuidado de los espacios naturales, destinará 3€ de cada entrada vendida a la reforestación de la zona afectada por los incendios en la localidad de Balmaseda, en Enkarterri, el pulmón de Bizkaia.

Los bonos continúan a la venta en la web del festival y en seetickets.com/es, con la posibilidad de pago a plazos y de adquirir el bono del festival con camping.

Este es el cartel del BBK Live 2023 a día de hoy:

070 SHAKE

ALBANY

AMAIA

ANZ

ARCTIC MONKEYS

ARDE BOGOTÁ

AVALON EMERSON

BAIUCA

BENGO

BEN UFO

BEN YART

THE BLAZE

CALL SUPER

THE CHEMICAL BROTHERS

COLECTIVO DA SILVA

DELAPORTE

DINAMARCA

DRY CLEANING

DUKI

FEVER RAY

FLORENCE + THE MACHINE

GAZZI

HAAI

IDLES

JAMIE XX

JOB JOBSE

JOHN TALABOT

THE LATHUMS

LOVE OF LESBIAN

M83

THE MURDER CAPITAL

MERINA GRIS

PHOENIX

PLAYBACK MARACAS

ROJUU

RÖYKSOPP

SHERELLE

TINARIWEN

VIOLET

YOUNG MARCO