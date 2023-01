¿Qué ha sido de Antonio Hidalgo? Así es la vida actual del presentador que se alejó del 'mundanal ruido'

Antonio Hidalgo era de esas personas a las que se le reconocían por la calle. Durante su etapa como presentador de Sabor a ti, donde se mantuvo al frente junto a Ana Rosa Quintana, muchas madres o padres, abuelas y abuelos y espectadores del formato se sabían su rostro de memoria. Sin embargo, un día, el madrileño se alejó de todo; de las cadenas líderes y de la gran ciudad para afincarse en Murcia. ¿Por qué?

Eso ocurrió en 2008, hace quince años. Ahora, la revista Pronto ha dado con el presentador, de 57 años, para hacerle una entrevista de lo más personal en la que revela cómo es su vida actual y a qué se dedica.

"En 2008 tomé una de las decisiones más bonitas de mi vida, que fue salir de mi zona de confort", comienza Hidalgo. Es ahí donde cuenta que ese año recibió una llamada en la que le ofrecieron trabajar en Murcia, donde lleva viviendo desde entonces.

El conductor de otros programas como X ti o Esto no es serio cuenta que allí su estilo de vida es "más saludable" que en la gran ciudad.

Así es la vida de Antonio Hidalgo

Pese a describir su presente como un preciado regalo, Hidalgo también ha recordado su pasado en la televisión y, pese a su pasada popularidad, afirma que esta industria es una montaña rusa: "Yo ya no tenía mucho más recorrido en las televisiones nacionales. Pero es que nunca pretendí trabajar en televisión. A mí todo me vino regalado. Y sinceramente, no creo que sirva para este trabajo, pero me ha tocado hacerlo (...) Es un regalo que me hizo la vida, pero no me lo merezco".

Asimismo, el presentador ha hablado de que, al contrario de su día a día en la capital, él ahora vive de alquiler en Murcia y añade: "El dinero me lo gasto en viajar, en disfrutar y ser feliz".

Además, señala que su ritmo allí es "mucho menos acelerado" y "reposado". "Además, me encanta el carácter de la gente. Es más disfrutona y sabe que la importancia está en vivir el día a día con sencillez", añade Antonio Hidalgo.

¿A qué se dedica ahora?

Aunque ahora se dedica a presentar el espacio Ailoviu, en la televisión regional de Murcia, el presentador ha trabajado codo con codo con otros conocidos profesionales del mundillo, como Paula Vázquez o Jesús Hermida.

Además, participó en sus primeros años en la pequeña pantalla no como conductor, sino como músico o cantante en shows musicales como El programa de Hermida, El trampolín y Una pareja feliz. Debido a su gran voz, Hidalgo también tuvo su propio grupo de música, Los Happys.