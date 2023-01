Rod Stewart actuará en julio en España

El músico, compositor y productor británico, Rod Stewart, ha anunciado cuatro conciertos en España para el próximo mes de julio. Las citas serán en Madrid, Murcia, Marbella y Chiclana de la Frontera.

Un show único donde interpretará grandes éxitos de su carrera como Forever Youg, Can´t Stop Me Now, Maggie May, Rhythm of My Heart o Da Ya Think I'm Sexy?, entre otros muchos.

Fechas conciertos España

12 de julio de 2023, Madrid (WizInk Center)

20 de julio de 2023, Murcia (Murcia On Festival, Plaza de toros)

21 de julio de 2023, Marbella (Festival Starlite)

22 de julio de 2023, Chiclana de la Frontera - Poblado de Sancti Petri (Concert Music Festival)

Entradas

Las entradas para el concierto de Rod Stewart en Madrid saldrán a la venta mañana, 4 de enero de 2023, en Ticketmaster y El Corte Inglés, a partir de las 10 de la mañana. Hay ya entradas en preventa disponibles para usuarios registrados en la web de Live Nation, hasta las 9 am del 4 de enero.

Las entradas para Murcia puedes conseguirlas ya en la web de Ibolele Producciones, encargada del Murcia On Festival. Igualmente, para el Starlite de Marbella también están ya a la venta en la web oficial del festival. Para el Concert Music Festival de Sancti Petri, ya disponibles también en Ticketmaster.

Más de 250 millones de álbumes y singles vendidos en todo el mundo

Rod Stewart (Londres, 1945), es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos y uno de los artistas más importantes surgidos de Reino Unido. Cuenta con más de 250 millones de álbumes y singles vendidos en todo el mundo desde el inicio de su trayectoria musical a principios de los años 60 como miembro de The Dimensions. Tras pasar por varias bandas más, fue en 1969 cuando lanzó su primer disco en solitario, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Su trayectoria musical está repleta de éxitos en todos los géneros de la música popular, desde el rock, el folk y el R&B.

El grupo The Faces: Kenney Jones, Ian McLagan, Rod Stewart, Ronnie Lane y Ron Wood. / Dick Barnatt/Redferns

Hasta la publicación en 2021 de The Tears of Hercules, son más de una treintena los álbumes de estudio editados en su vida, a destacar algunos como los iniciales Gasoline Alley (1970), Every Picture Tells a Story (1971) o Never a Dull Moment (1972).

A lo largo de su carrera, Rod Stewart ha sido alabado como el mejor cantante de su generación, ha escrito temas que se han convertido en estándares modernos e himnos que han pasado de generación en generación, llegando a impactar de lleno en la vida de todos sus fans. El Premio ASCAP Founders por composición de canciones, Grammy Living Legend o el nombramiento de Sir Rod Stewart en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y la caridad, son solo algunos de los reconocimientos recibidos durante sus más de 50 años en la música.