Aitana, Emilia, Ptazeta, Ed Sheeran, Camilo y Myke Towers superan con nota la última lista de 2022

La última lista de 2022 ha traído notables movimientos, el más destacado de los cuales es el número uno para Aitana, Emilia y Ptazeta con Quieres, después de 22 semanas en el chart. La catalana, la argentina y la canaria comienzan también, por tanto, 2023 en la posición de honor. Otro que ha concluido el año con una demostración de poderío es Ed Sheeran, cuyo último sencillo, Celestial, asciende diez puestos y se planta en el #15 en su segunda semana (es la subida más importante). Camilo y Myke Towers protagonizan la única novedad: Bebiendo sola, que debuta en el #26. En cuanto al récord de permanencia, sigue en poder de Harry Styles con uno de los dos temas que tiene en lista: As it was, que lleva ya 38 semanas con nosotros, tres de ellas en el número uno.