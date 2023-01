El desnudo íntegro de Sofía Suescun para dar la bienvenida al año

La lucha de Sofía Suescun con Mediaset es una historia a parte que ya no tiene vuelta atrás. Los numerosos desencuentros que la ganadora de Gran Hermano 16 ha tenido le han llevado a quedarse apartada de la televisión y, por ende, entregarse en cuerpo y alma a las redes sociales. Una tarea fácil para algunos, pero muy complicada para otros. Y es que mantener a tu ejército de fans al pie del cañón tiene su trabajo. Más aún si en tu perfil de Instagram acumulas más de 1,3 millones de seguidores como Suescun.

A pesar de que ella no ponga ni un pie en televisión, quien sí lo hace es su novio, Kiko Jiménez y ahora también su madre, Maite Galdeano. Ambos ya han puesto rumbo a la nueva edición de Pesadilla en el Paraíso junto al resto de concursantes que dará el pistoletazo de salida este domingo 8 de enero. Telecinco estrena la segunda edición del reality más rural presentado por Carlos Sobera y Sandra Barnerda en plató y Nagore Robles desde la granja.

Sofía ya se ha quedado sola en casa acompañada de sus perritos y su hermano, por ello ha aprovechado estos días que tiene más tiempo libre para hacer la lista de propósitos del 2023 y dar la bienvenida al año en redes.

Una entrada triunfal

Cada uno da la bienvenida al año como quiere y donde quiere. Algunos lo hacen en la playa alejados del ruido de la ciudad y otros aprovechan para visitar algún destino de su lista de deseos. Lo mismo pasa con las listas de propóstios que cada año hacemos, nos prometemos cumplir a rajatabla y bueno, lo intentamos...

Pues Suescun no iba a ser menos y también ha tomado nota de lo que promete cumplir este año: "Mi principal propósito: la paz conmigo misma", escribía la influencer junto a los hasthag: "Primera foto del año" y "2023".

Sin embargo, no ha dado la bienvenida al año de cualquier forma, ha aprovechado el tiempo, porque ya ha avisado en su perfil que el making off era todo una obra de arte y ha jugado con las luces y sombras de las cortinas de su nueva casa para sacar su lado más sensual. Una imagen totalmente desnuda en la que cubre sus pechos con sus propias manos y que nadie puede decir que no es una preciosa estampa.

Una vez más, la televisiva ha vuelto a revolucionar las redes y no han tardado en llegar los piropos a su perfil. Entre ellos, Cristina Cifuentes tampoco ha dejado pasar la oportunidad de desearle un buen año: "Feliz 2023, preciosa", escribía. También han sido algunos de sus seguidores quien han alavado que dejase los filtros a un lado para posar y otros, sin embargo, han sacado su lado más hater: "Te ha dado envidia de Rocío Flores", escribían.