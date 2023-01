Mikel Erentxun, Adele, Joaquín Sabina, PSY, Juanes y otros que se tomaron las uvas como Nº1 de LOS40

La fecha en que una canción llega al número uno de LOS40 no es realmente importante —no hay unas fechas más relevantes que otras—, pero qué duda cabe que terminar un año en todo lo alto y tomarse las uvas liderando la lista tiene algo especial. Esta semana en La Máquina del Tiempo toca recordar temas que consumaron dicho logro. Y empezamos el repaso retrocediendo solo un año. El 25 de diciembre de 2021 Adele recuperaba el primer puesto que ya había logrado en octubre y noviembre con Easy on my, adelanto del que sigue siendo su último álbum, 30. De modo que el 31 de ese año continuaba en la cumbre y no solo eso, sino que el 1 de enero de 2022 retuvo la medalla de oro, por lo que serían en total cuatro las semanas que la exquisita balada de la británica estaría en la primera posición.

Enlazar dos años también lo consiguieron Luis Fonsi y Demi Lovato hace cinco con Échame la culpa. Se encaramó a lo alto el 30 de diciembre de 2017 y se mantuvo ahí la primera lista de 2018, la del día de Reyes. La canción estaba incluida en el décimo disco del puertorriqueño, Vida. Bien distinto fue el éxito que lideró el chart durantes las campañanas de 2012: Gangnam style, del surcoreano PSY. Llegó allí el 29 de diciembre de ese año y (como los antes citados) repitió a principios de 2013 (el 5 de enero). Con su divertido e imitadísimo baile, fue la primera canción de K-Pop que llegó al número uno de LOS40.

Las semanas finales de 2007 tuvieron un claro dominador en la lista: Juanes. El colombiano había sido número uno con Me enamora dos veces en noviembre y sumó otras dos en diciembre, incluida la del sábado 29. Ahora comprendes por qué aparece tanto últimamente en esta sección. Y aun así, no fue el single que más veces estuvo en lo alto ese año: tal honor recayó en otra artista de Colombia, Shakira, y Las de la intuición (ocho semanas). Por su parte, el ilustre cantautor español Joaquín Sabina fue quien cerró 2002 como líder con 69.G, un título con reminiscencias tan radiofónicas y como eróticofestivas.

De aquí a final de la sección da la casualidad de que solo aparecen artistas nacionales. El número uno desde el 27 de diciembre de 1997 fue para Todas las flores, de Presuntos Implicados, todavía entonces con Sole Giménez como cantante. Y hace treinta años, en 1992, el primer puesto fue para Mikel Erentxun con A un minuto de ti. Tras su gloriosa etapa en Duncan Dhu, el donostiarra debutó en solitario con un álbum titulado Naufragios del que esta canción fue primer single. El disco fue un exitazo (más de 260.000 copias vendidas) y cimentó la carrera del cantante y compositor (y arquitecto titulado), quien sigue publicando discos y actuando en directo con notable repercusión.