Un cliente se queja porque un bar está cerrado por vacaciones y la respuesta del dueño se viraliza

Pocas cosas son más frustrantes en la vida que cuando tienes un plan perfectamente diseñado y medido para que salga a pedir de boca y un contratiempo de última hora hace que todo el planning se vaya al carrete. Más aún en estas fechas navideñas en las que con los festivos que han caído en fines de semana y se han trasladado a un día laboral ya no sabíamos qué estaba abierto y qué no.

Sin embargo, todos coincidimos en algo: la falta de respeto no está justificada por muchas ganas que tengas de tomarte una cervecita con tus amigos. Así hayas hecho mil kilómetros de por medio para poder visitar una ciudad. Algo así les ha ocurrido a unos habitantes de Castellón que han decidido ir a visitar Valencia aprovechando las vacaciones navideñas.

Antes de emprender su ruta, habían echado un ojo a los fotos para ver qué sitio les recomendaban para comer. Entre todos, habían leído que el local Tintapea Nou Mestalla era el sitio idílico para ir a disfrutar de una cena y pusieron rumbo hasta el establecimiento siguiendo con su plan.

El enfado sin justificación de Amparo

Pero para sorpresa de los comensales, al llegar a la ubicación marcada por Google Maps, el establecimiento tenía las puertas cerradas y un vistoso cartel en la misma fachada en el que avisaba que, tras el ajetreo navideño cerraban las puertas para darle descanso a la plantilla.

Una decisión que enfadó tanto a Amparo que, sin pensarselo dos veces decidió escribir una reseña en redes explicando lo sucedido: "Hemos venido desde Castellón y habían pensado en cenar en este sitio adrede y para nuestra sorpresa pone que está cerrado por vacaciones cosa de la cual no informan en ningún sitio. Decepcionados", escribía.

Tras quedarse tan a gusto, el dueño tampoco se lo ha pensado y ha querido contestarle. Una respuesta que ha recibido los aplausos de todo el gremio de la hostelería o al menos de los que entienden que los trabajadores también tienen derecho a descansar y, sobre todo, disfrutar de estas fechas tan señaladas con sus familiares.

"Amparo este es el comentario más desafortunado que he leído en los 7 años que llevamos abiertos al público. En vez de alegrarte porque una plantilla de un negocio de hostelería pueda disfrutar de vacaciones en Navidad te sientes decepciones, te lo haces mirar de verdad. Además de llevar ese cartel puesto desde el 10 de diciembre en la fachada del local resulta que en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook está bien visible también que nos tomamos unos días de vacaciones porque aunque no se te haya ocurrido también nos gusta disfrutar de nuestra familia no solo darte de cenar a ti".

El propietario ha querido acabar su respueta muy tajante: "Próximamente te mandaremos un burofax personalizado para informarte de nuestras vacaciones, pero si no hay próxima, lee atenta: MEJOR".

Me duelen las manos de aplaudir al propietario 👏👏👏👏👏

Espero que los reyes magos traigan empatía a esta clase de clientes. pic.twitter.com/lGewgTst89 — Soy Camarero (@soycamarero) January 2, 2023

Además de a los propios hosteleros, también ha gustado a gran parte de los clientes que no han dudado en mostrar su apoyo en Twitter al restaurante. Entre ellos, la famosa cuenta de @soycamarero ha escrito: "Me duelen las manos de aplaudir al propietario. Espero que los reyes magos traigan empatía a esta clase de clientes".