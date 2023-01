Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata, desvela cuándo nacerá su hija Bella

Los Reyes Magos le van a traer a Álvaro Morata y Alice Campello el mejor regalo posible. La pareja está contando ya los días para tener entre sus brazos a su pequeña Bella. Y es que, después del nacimiento de sus mellizos Alessandro y Leonardo, de 4 años, y Edoardo, de 2, por fin llega su niña.

Así lo ha anunciado la influencer en su perfil de Instagram donde acumula tres millones de seguidores: "Bella va a nacer dentro de cinco días, el 9 de enero", escribía celebrando que está en la recta final de su embarazo.

La emprendedora de Masqmai ha aprovechado ahora que quedan cuatro días para conocer a la princesa de la casa para explicar que sus tres hijos "están demasiado emocionados con la llegada de la niña". Parece que los pequeños tienen ganas de conocer a su hermanita: "Me dan besos en la tripa 50 veces al día... Me cuidan mucho. Me hace gracia porque dicen que no quieren que yo sufra en el parto".

Alice Campello responde a las preguntas sobre su embarazo. / Instagram @alicecampello

Mientras va tachando los días en el caledario, la italia y su marido, el futbolista, siguen dándole vueltas al nombre del bebé: "Cuando me quedé embarazada la primera vez en 2018 nos habían dicho que los mellizos eran niño y niña y se iban a llamar Alessandro y Bella. Luego nos dijeron que se habían confundido y le pusimos Leonardo. Siempre, cuando habábamos de tener una niña después de que pasar eso, en nuestra cabeza ya se llamaba Bella", ha explicado Alice.

Varios años después y cuando solo quedan cuatro días para que sueño se haga realidad, Bella es un nombre muy familiar para ella y para su marido que no han podido evitar elegirlo. Eso sí, según ha desvelado, también barajaron otras opciones como Lia, Vittoria, Benedetta o Beatrice: "De vez en cuando, incluso hace 4 días, pienso en cambiarle el nombre, pero luego me arrepiento", reconocía.

Sus momentos de intimidad con Álvaro Morata

Siendo familia numerosa y estando embarazada, una ayudita en casa no viene nada mal. Así lo ha aclardo Alice que ha afirmado que tiene a dos chicas en casa, un hecho que le ayuda a continuar con sus marcas de cosmética y de moda: Masqmai y The Akala Studio. Además, ha destacado la importancia de, aunque sea madre, seguir teniendo sus momentos de intimidad con el futbolista.

"Esto no quiere decir que los niños no sean mi prioridad ni que no pase la mayor parte de mi tiempo con ellos, sino que ese tiempo que paso con ellos es de calidad. Aconsejo a quien pueda tener ayuda de tenerla porque nosotros también somos importantes... Ser madre no quiere decir anularte, y no eres mejor madre por no tener ayuda, ni peor por tenerla. La mamá es la mamá siempre. Cuando están malos, tristes, felices, se despiertan, se duerme.... Siempre está mamá", escribía.