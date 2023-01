Muere Adam Rich, el niño actor de 'Con ocho basta'

Adam Rich, conocido por su papel del pequeño Nicholas en la afamada serie estadounidense Eight is Enough (Con ocho basta), ha muerto a los 54 años de edad.

Según ha informado el medio de entretenimiento TMZ, el actor falleció el pasado sábado en su casa de Los Ángeles (California, EE.UU) sin que, por el momento, se hayan dado a conocer las causas.

El portal estadounidense cita como fuente principal a uno de los miembros de la familia de Adam Rich y, aunque no revela los motivos de su muerte, aseguran que alguien acudió a su residencia californiana y se lo encontró sin vida.

Adam Rich, la estrella infantil que se alejó de los focos

Adam Rich en Con Ocho Basta. / Getty

Adam Rich interpretó al jovencísimo Nicholas Bradford en Con ocho basta durante todo el tiempo que estuvo en emisión la serie, desde 1977 hasta 1981. Este papel lo catapultó al éxito durante muchos año, pero fue conocido por otros trabajos.

Como cualquier estrella infantil que comienza desde bien temprano sus andaduras en televisión, su primer papel importante llegó en la década de los 70 con su aparición en El hombre de los seis millones de dólares (1973-1978).

Tras el éxito de su interpretacón como Nicholas Bradford, hubo otros trabajillos después, como su participación en algunos capítulos de La isla de la fantasía o Vacaciones en el mar.

Sin embargo, después de que se terminara la sitcom, no hubo mucho más trabajo para Adam Rich, aunque sí participó en las dos reuniones de la serie que se hicieron en 1987 y 1989. Tras eso, Rich se retiró definitivamente de la carrera de actor.

Tal y como señala TMZ, el actor tuvo en la década de los 90 problemas con el consumo de drogas por los que fue detenido en una ocasión tras asaltar de forma violenta una farmacia para hacerse con unos fármacos y, según cuentan, quedó fuera gracias a la ayuda de Dick Van Patten (quien hizo de su padre en la serie).