Los dos primeros nominados de ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ evidencian los dos grupos que se han formado

Pesadilla en El Paraíso 2 se ha estrenado este domingo con Nagore Robles en Jimena de la Frontera y Carlos Sobera en plató. Y como no estamos para perder el tiempo y ellos llevan varios días conviviendo, ya hemos podido ver las primeras nominaciones, en directo, que dejan evidencia de los grupos que se han formado en este inicio de reality.

Antonio Montero y Maite Galdeano no podían ser nominados porque uno había conseguido la inmunidad y la otra, había ganado el juego para convertirse en capataz. El resto era susceptible de recibir nominación. Y fueron dando sus nombres y motivos uno a uno.

Sylvina: “Nomino a José Antonio porque soy amigo de todas y de él también seré, pero es con el que menos contacto he tenido esta semana”.

Begoña Gutiérrez: “Kiko Jiménez porque creo que es el padrino de Maite y quiero que esté fuera para que Maite esté sola aquí y viva la granja con felicidad”.

Antonio Montero: “Begoña porque la veo poco integrada en la granja. Desde el principio no lo tiene muy claro y ella misma me habló de que quería irse y que no estaba muy a gusto y creo que para estar aquí sufriendo es mejor que se vaya a su casa”.

José Antonio Avilés: “Creo que era de esperar, Kiko. Kiko y Maite han sido mis mayores enemigos desde que he llegado a la granja. Las broncas con ellos han sido tremendas y no puedo nominar a otra persona porque no he tenido más roces que se hayan solucionado. Con Kiko y Maite han sido roces desde el primer día hasta hoy”.

Pablo Sebastián: “No he tenido tiempo de cogerle manía a nadie, pero he tenido que votar a alguien. Simplemente es por mi diferencia de vida. Yo soy una persona que tengo tendencia conciliadora y Avilés es una persona con tendencia provocadora. Él provoca que siempre todo gire a su alrededor. A pesar de todo y sabiendo que es una buena persona, pero nomino a Avilés y sé que no lo van a echar”.

Mar López: “Mi nominación es Begoña porque es con la única que he tenido problemas. Se me acercó a preguntar qué había pasado con la prueba de maíz y le dije, porque es un grupo de tres personas, que habían puesto menos tiempo. Se lo tomó como que me acusaba”.

Borja Estrada: “Situación chunga. Me he decantado por elegir la opción más de concurso, más que personal. Creo que hay dos personas que han venido juntas y el resto hacemos un concurso individual. Creo que va a flipar porque me llevo de coña con él, pero los motivos son, Kiko, te voy a nominar a ti porque me parece injusto que creo que cuando uno gane capataz haga inmune al otro”.

Maite Galdeano: “Le metía diez puntos y los que pudiese a Avilés, porque es un torbellino en la casa, pero como sabe de campo, mejor dejarlo por si es necesario que ya habrá tiempo de echarlo. Nomino a Begoña porque con ella me llevo muy bien y no tengo nada en su contra, tengo conversaciones de la edad y hablo con ella, pero eso de que me desprestigie cuando hablo de la Pantoja, por ahí, no”.

Tania Deniz: “Estoy de acuerdo con lo que dijo Borja. A mí me gustan las cosas justas y como no puedo nominar a Maite, quiero ver a uno de los dos concursar en solitario como todos y ya se ve que hasta en las nominaciones se ponen de acuerdo, van con ventaja, así que, a Kiko”.

Kiko Jiménez: “Mi voto es para Begoña, su cometido aquí ya prácticamente ha terminado, ya ha contado todo lo que tenía que contar de I.P. y más allá de ser la secuaz de Avilés, no más tiene que aportar y lo hago por estrategia porque yo ya sabía que iba a salir nominado y prefiero salir nominado con Begoña”.

Primeros nominados

Así que, haciendo balance, cuatro votos para Begoña Gutiérrez y cuatro votos para Kiko Jiménez que se convierten en los dos primeros nominados de la edición. Aunque está claro que Avilés está en la diana de unos cuantos. Eso deja clara la división de dos grupos en la casa. Uno compuesto por Kiko y Maite y el otro, por Tania, Avilés y Begoña.

Recordamos que se vota en positivo de manera gratuita en la app de MiTele. Así que, si queréis que se quede Kiko, un voto para él y si queréis que se quede Begoña, un voto para ella.