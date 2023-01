Primark tiene la cazadora bicolor de 40 euros que quiere todo el mundo

Hubo un tiempo donde la chaqueta amarilla de Zara era la última tendencia. No había persona que no la tuviese en su armario. Lo tenía todo para triunfar: era bonita, llamativa y barata. ¿A quién no le va a gustar? Ahora, varios años después, una nueva prenda low cost se ha hecho viral. La chaqueta viral de la Generación Z que todo el mundo quiere. ¡Y no nos extraña! Es bonita, peludita, colorida y súper barata.

¿Lo mejor de todo? Se puede adquirir en Primark. La famosa marca irlandesa ha vuelto a posicionar una de sus prendas como una de las grandes solicitadas de esta temporada. De hecho, hacerse con una de estas chaquetas se está haciendo complicado debido a la alta demanda.

¿Y qué es lo que tanto gusta de esta prenda? ¡Pues muy sencillo! Se trata de una cazadora negra cuyo interior tiene un llamativo color flúor. Para darle un toque de color a la vida. ¡Que en meses de invierno siempre viene bien un toque de color!

¿Cuánto cuesta la chaqueta bicolor de Primark?

Este diseño tan solicitado puede adquirirse por 40 euros. Son muchas las influencers que ya se han hecho con el suyo. ¡Y es que es un diseño que es muy fácil de combinar y dejar a todo el mundo sin palabras!

Aunque de momento no se puede adquirir la chaqueta en la web, aquellas personas que quieran hacerse con su ejemplar deberán salir corriendo a las tiendas físicas. ¡Que se agotan!

Por supuesto, las redes sociales no han tardado en llenarse de looks con este diseño. ¡Y hay mal maneras de combinarlo! Falfas, looks blacks, lleno de colores, cuadros... ¡Todo es posible! Ahora solo tienes que intentar conseguirlo.