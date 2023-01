Sofía Reyes: “Creo en la importancia de colaborar más entre mexicanos y mi nuevo disco va en esa onda”

LOS40 Global Show arranca el año con una entrevista muy especial. Después de varios años sin verse, Tony Aguilar se reencuentra con la cantante Sofía Reyes, una de las figuras más importantes del pop latino, para hacer balance del 2022 y hablar del esperadísimo proyecto que se viene en 2023.

Balance del 2022

"Fue un gran año. Saqué un álbum entero, Mal de amores. Desde que te conozco he estado trabajando en ese álbum. Para mí hacer ese cierre de ciclo fue muy fuerte. Y con Luna empecé un nuevo disco y estoy muy agradecida porque la gente lo está recibido muy bien".

Sofia Reyes - Luna [Official Music Video]

Su último single: Luna

"Tenía muchas ganas de explorar sonidos más tribales, medio esotéricos. Escucho house-tribal y quería meter un poco de esa onda a mi música porque lo hacía más honesto. Es el tipo de música que escucho y que me mueve".

Las colaboraciones

"He hecho muchas colaboraciones este último año, también porque Mal de amores era un álbum muy colorido y multicultural. El disco que viene también tiene colaboraciones, pero escuché Luna y no sentí que necesitara un feautirng. Respeté la canción. El disco no va a estar lleno de colaboraciones, pero sí va a haber".

Sus planes musicales para 2023

"Sale álbum en cualquier momento. Antes de sacar el álbum sí voy a sacar una canción. Además, quiero decir que en México hay muchísimo talento y creo en la importancia de colaborar más entre méxicanos. Entonces con este álbum viene mucho esa onda de colaborar con más gente de mi país".

Si quieres ver la entrevista completa de Sofía Reyes en LOS40 Global Show…¡dale al play!