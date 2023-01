Ágatha Ruiz de la Prada, en 'El Hormiguero': 'pijismo' y su "pereza" en el sexo

Pablo Motos volvió a tener una visita a la altura del programa. El Hormiguero recibió en la noche del lunes a Ágatha Ruiz de la Prada, que acudió al espacio de Antena 3 para hablar de su libro. Aunque lo cierto es que además de hablar de Mi Historia, la atrevida diseñadora reveló muchos detalles hasta ahora desconocidos de su ámbito más personal.

"Yo estuve a punto de morirme en los dos partos", confesó la diseñadora al empezar a hablar de su libro. Según detalló en el programa, los médicos le advirtieron que, de haber dado luz cinco décadas antes, no habría vivido para contarlo. El motivo, explicó de la Prada, es por su útero "con forma de corazón".

Esta es solo una de las muchas anécdotas de las que habla en su biografía. Algunas de ellas también las comentó con Pablo Motos, como el motivo por el que se ha atrevido a contar su historia de forma escrita. "Está muy de moda hablar de sí mismo y te interesa que a la gente le interese. Todo el mundo está contándolo todo", expuso ella.

Eso sí, antes de nada, ha querido dejar claro que no son sus palabras: "El libro yo no lo he escrito. Las cosas de autobombo no son mías".

Una de las preguntas que formuló Motos en El Hormiguero a su invitada fue respecto a uno de los títulos, este más formal, que se le atribuyen: "¿Qué es ser pija". Como respuesta, la diseñadora lo tuvo claro.

"Yo no soy pija, mi hija sí. Umbral decía que pijas eran las niñas bien, pero hay muy pocas niñas bien. Yo siempre quería ser pija, tendría que haber sido pija, pero no lo he conseguido", respondió.

"Puedo vivir perfectamente sin sexo"

En este sentido, tirando de árbol familiar y de anécdotas de su círculo más cercano, Pablo Motos quiso saber un poco más sobre la vida más íntima de la baronesa y le preguntó por la supuesta similitud entre sus amantes y su padre: "Me gustan los canallas, me lo dijo una tía mía hace poco. Es un defecto, pero creo que todas las niñas idealizan a su padre y buscan el mismo patrón de señores".

Además, en el libro, Ágatha Ruia de la Prada toca también, aunque sea de forma superficial, el sexo, un ámbito de la vida que, en palabras de la madrileña, le da "pereza". "Por eso necesito canallas, porque creo que puedo vivir perfectamente sin sexo; si son muy buenos ya me da menos pereza", apostilló.