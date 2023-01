Tania Deniz tiene el primer gesto de amor en ‘Pesadilla en El Paraíso’ y Barranco reacciona

“Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva aventura @pesadillaparaiso Vamos a estar apoyándote hasta el final, demuestra lo que vales. Te quiero Toleta ♥️"” Con estas palabras Albert Barranco se despedía, en redes sociales, de su novia, Tania Deniz.

Ella ya se encuentra en la granja de Pesadilla en El Paraíso, sufriendo las vicisitudes de la falta de comida, el trabajo de una granja y la convivencia con un grupo amplio de gente en el que cada uno viene de su padre y de su madre.

Muchos creen que esta relación es de conveniencia para él reaparecer en televisión y ella contar con un apoyo fuera. Pero lo cierto es que ambos se profesan amor eterno pese a solo llevar dos meses juntos.

De momento, él ha sido el encargado de ir a plató a defenderla. “Creo que lo va a pasar mal, creo que lo está pasando ya un poco complicado, no creo que sea fácil. Yo no lo he vivido, pero no creo que sea fácil, al final es una chica fuerte, le gusta vivir experiencias de todo tipo y creo que lo va a llevar bien”, aseguraba en la primera gala.

Una primera gala en la que vimos a su chica sumarse al equipo de José Antonio Avilés y Begoña Gutiérrez, y claro, eso, algunos compañeros no lo perdonan. Tampoco gran parte de la audiencia y eso hace que Tania siga sumando haters a los que ya tenía de su anterior reality.

Un gesto de amor

Debe estar pasando hambre porque ya ha sido una de las que ha robado comida. Y su chico, ahí para apoyarla en todo momento como prometió. De hecho, al día siguiente, recurrió a sus stories para contar lo contento que estaba con el primer gesto de amor que le había dedicado su chica.

En la prueba de capataz, que acabó ganando Maite Galdeano, ella quedó finalista y eso le dio un montón de alegría y empezó a dar saltos mientras besaba el collar que llevaba puesto.

Un collar, que como ha contado Barranco, le regaló él. De ahí que se sienta tan feliz de que, en un momento de tanta felicidad para ella, se haya acordado de él.

También le ha hecho mucha ilusión que pusiera un corazón para él en la pizarra de las nominaciones. Esa en la que escribió el nombre de Kiko Jiménez que es uno de los nominados de esta semana.

Albert Barranco, feliz de que su chica se acuerde de él en 'Pesadilla en El Paraíso'. / @albertbcomas / Instagram

Parece que, en este reality, no va a haber infidelidades. Otra cosa podría pasar si el programa decidiera meter a Samuel Chávez, el ex con el que fue a La isla de las tentaciones. Tal vez, ahí su amor se tambalearía, recordando viejos tiempos y encontrando apoyo en alguien que realmente la conoce.

Mientras ella sufre en Cádiz, él se pasea por Murcia con su amiga, Ana Nicolás. Eso sí, ya se han encargado ambos de dejar claro que no están liados ni hay nada raro entre ellos.