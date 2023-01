La verdadera razón por la que Lali Espósito no ha vuelto a ‘El Hormiguero’

Este martes, 10 de enero, Lali Espósito vuelve a El Hormiguero. El famoso programa de Antena 3 anunció en septiembre que la famosa argentina iba a ser una de las colaboradoras de la temporada, ¡dicho y hecho! La actriz y cantante no tardó en cautivar a la audiencia con sus consejos en el plató como Life Coach. Eso sí, lo hizo solo dos veces y su sección parecía que había pasado a mejor vida. Y eso que una de sus intervenciones consiguió el aplauso de todo el público. La joven le dejó las cosas claras a una persona que anunció que le gustaba su vecina y que ella no quería saber nada de él.

"Realmente pienso que está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todo en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje", respondió Lali.

Ahora, tres meses después, la estrella vuelve a El Hormiguero. Lo hace junto a Miguel Ángel Silvestre con el objetivo de hablar de la tercera y última parte de Sky Rojo. De este modo, Lali se reencontrará con sus compañeros y compañeras de programa.

La verdadera razón por la que Lali Espósito no ha acudido a El Hormiguero (hasta ahora)

Con motivo del estreno de la última temporada de Sky Rojo, que se estrena en Netflix el próximo viernes 13 de enero, LOS40 ha podido hablar con la cantante sobre el tema. Por supuesto, hemos querido saber por qué no siguió con su sección en el famoso programa de Pablo Motos.

“Hoy la hago, pero vivo en Argentina y cada vez que tengo la posibilidad la hago”, empieza diciendo Lali. La artista ha continuado explicando: “Generó un poco de polémica, pero para bien. Son invitaciones super naturales y cuando tengo la posibilidad me invitan a ir al programa. Está bien tener ese espacio”.

Lali termina diciendo que ella fue la primera en quedarse con la boca abierta al enterarse de que estaría como colaboradora: “A mí me sorprendió. Yo fui como invitada y Pablo me dijo que cuándo podía volver. Le dije que vivía en Buenos Aires y me dijo que cuando pudiese venir, que fuese al programa”

Lali nos cuenta que está es la verdadera razón por la que su sección es tan irregular y es que depende de su agenda. Sea como sea, parece que vamos a ver a Lali más en el famoso plató de las hormigas.