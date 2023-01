Si una cosa tenemos clara es que la animación japonesa vivió su época dorada en otra época. ¡Ojo! No queremos decir que la de ahora no sea buena, pero el uso de los ordenadores está llevando la animación a otros niveles que, en ocasiones, nos hace echar en falta la animación “con papel y lápiz” de toda la vida.

Sobre nuestra mesa descansa Venus Wars posiblemente el lanzamiento más potente del mes de Diciembre de Selecta Visión y, a su vez, una pieza históricas de la animación japonesa.

Venus Wars / Selecta Vision

La magia del Bluray hace que reeditar obras del pasado pueda considerarse una labor de preservación y una presentación para nuevas generaciones de obras que muchos habrían dado ya por olvidadas y de eso, en Selecta, saben un rato.

Venus Wars es la adaptación cinematográfica de un manga publicado en Japón entre 1986 y 1990. Una peli que bebe de estilos que adoramos con aroma a Patlabor, City Hunter, Akira y demás bombazos nipones de los 90 que llegó a nuestro país en pleno boom del Manga-Manía, en 1996.

Selecta recupera Venus Wars, un clásico del anime en una edición muy especial

La peli fue dirigida y guionizada por el autor original del manga, Yoshikazu Yasuhiko, algo no muy habitual en ese salto de medio. Encontramos a Triangle Staff en los créditos, conocidos por Serial Experimental Lain y Macross y un nombre propio de esos que quita el hipo para la banda sonora: Joe Hisaishi, responsable de gran parte de la música de Studio Ghibli, con obras como Chihiro, El Castillo Ambulante, La Princesa Mononoke o Mi Vecino Totoro, entre otras…

La peli cuenta como después del impacto de un meteorito helado, un movimiento de placas convierte Venus en un planeta habitable, lo que lleva a la humanidad a habitar dos planetas en pleno siglo XXI.

Venus Wars / Selecta Vision

Los colonos de la Tierra adaptaron ese mundo hostil y han prosperado durante cuatro generaciones, pero también trajeron el lado oscuro de la humanidad; Venus está a punto de convertirse en terreno hostil de nuevo. Hiro Seno, un motero, presencia el primer golpe de la nación rival Ishtar contra su país, Afrodia. Enormes tanques y aviones de guerra destruyen rápidamente la ciudad. La armada Afrodiana se apura en movilizarse y en los reclutamientos, a pesar de su oposición a la guerra, Hiro se ve luchando por su vida en la línea de fuego.

Lo bueno del anime de los 90, como el dibujo de Disney de la época, es que no tiene fecha de caducidad. La fiebre de los ordenadores todavía no había entrado de lleno al terreno de la animación profesional y por todos es sabido que el trabajo artesanal no sólo no caduca, sino que puede llegar a ganar con el paso de las décadas.

Selecta Visión entiende lo especial de este lanzamiento y celebra la llegada de Venus Wars a la alta definición con un paquete muy difícil de rechazar. La película llega en una caja contenedora de esas bien duritas, acompañada de la banda sonora, un libreto que incluye bocetos, imágenes y una entrevista al autor, y una colección de postales esas que podrían enmarcarse con un buen paspartú.

Venus Wars Ed. Limitada / Selecta Vision

Para los que no quieran alterar la cuenta de ahorros en demasía, existe una edición básica de la película que, además, tiene una portada alternativa a la de la edición especial que podría hacerte dudar.

Venus Wars / Selecta Vision

Como ha pasado en otras ocasiones, tenemos ante nosotros un pedacito de historia de la animación japonesa adaptado a las exigencias tecnológicas del momento. Una bala muy difícil de esquivar para los fans del anime y un puente para unir a las generaciones de antes con las de ahora.