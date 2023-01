John Lydon, líder de los Sex Pistols, competirá para representar a Irlanda en Eurovisión 2023

La leyenda del punk y exlíder de Sex Pistols, John Lydon, competirá para representar a Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 y lo hará con su actual banda, Public Image Ltd. (PiL).

El que fuera líder de los Sex Pistols ha anunciado a través de sus redes sociales que competirá en la preselección de Irlanda para representar al país en la próxima edición del certamen europeo, que se celebrará el 13 de mayo en Liverpool.

Lydon actuará con su banda actual, Public Image Ltd. (PiL), el próximo 3 de febrero en un programa concurso de la televisión pública irlandesa, del que saldrá el representante de Irlanda en Eurovisión, el país con más éxitos en ese festival tras haberlo ganado en siete ocasiones. Competirá con otros cinco aspirantes más.

1/2 PiL will be competing to represent Ireland at Eurovision 2023 with their new single Hawaii - which is available on all digital platforms from today, Monday, January 9th.

Download or Stream Hawaii now! A PiL song like no other. https://t.co/hSdJYEiaoz pic.twitter.com/6Q8jRGag1g — John Lydon Official (@lydonofficial) January 9, 2023

Una canción dedicada a su mujer, enferma de Alzhéimer

John Lydon, más conocido como Johnny Rotten cuando lideró el movimiento punk rock de finales de la década de 1970, ha presentado la canción que entonarán sobre el escenario. Se trata de una nueva canción de PiL, Hawaii, la cual salió ayer al mercado.

Hawaii

Según describe Lydon, es "una canción de amor reflexiva, personal pero universal", compuesta por el artista en homenaje a su esposa Nora, enferma de alzhéimer, con el fin de recordar los buenos momentos vividos por la pareja en sus viajes a las paradisíacas islas del pacífico; una canción donde rememora los momentos más felices vividos junto a su mujer.

Además, este tema también va dirigido "a todos aquellos que atraviesen malos momentos en el viaje de la vida, con la persona que más les importa. Es también un mensaje de esperanza que dice que el amor lo conquista todo", explicaba el cantante en declaraciones a RTÉ.

John Lydon junto a su mujer, Nora Forster, en 2017. / Noam Galai/Getty Images for Tribeca Film Festival

Los cinco competidores de John Lydon

Adgy (Too Good for Your Love), Connolly (Midnight Summer Night), Wild Youth (We Are One), Leila Jane (Wild) y K Muni & ND (Down in the Rain) completan el elenco de finalistas que competirán por la plaza para Liverpool.

No es la primera vez que Johnny trata de participar en Eurovisión. En 2018 también se postuló para representar a Irlanda con el tema Pleased to Meet You, pues a pesar de ser británico, su madre es originaria del condado de Cork y su padre del condado de Galway.

En el año 2015, Public Image Ltd., cuyos integrantes actuales son, además de Lydon, el baterista Bruce Smith, el guitarrista Lu Edmonds y el bajista Scott Firth, publicaron en el año su último álbum, What the World Needs Now. La canción Hawaii formará parte de su próximo disco, que se publicará este año. Hawaii saldrá al mercado en una edición limitada de vinilo de 7 pulgadas a finales de año, según ha dicho Lydon en Twitter.