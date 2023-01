David Summers: “Puede que haya hecho mejores canciones, pero Sufre Mamón me dio la vida”

Coincidiendo con el inicio de la gira de Hombres G por España, el programa de Televisión Española, Plano General, entrevistaba, hace unos días, al líder de la formación, David Summers.

Nacido en el madrileño barrio de Chamberí y a punto de cumplir los 59 años, David, vocalista del grupo, se siente mejor que nunca. Afirma que, para él, el mejor momento de la vida siempre es "ahora mismo" y, a pesar de tener un pasado glorioso, "siempre pienso que lo mejor está por llegar".

En 1982 David, Dani, Javi y Rafa, eran cuatro jóvenes madrileños que no podían ni imaginar lo que iban a conseguir con los años: una carrera musical llena de éxitos. Todo empezó de cachondeo y con canciones simpáticas y pegadizas que les convirtieron en todo un fenómeno de masas.

El grupo musical 'Hombres G' en 1982. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Se conocieron a principios de los años 80 cuando coincidieron al acudir como figurantes al programa navideño de la televisión pública española, 300 Millones. Tres años más tarde de aquel primer encuentro, el grupo publicó su primer álbum, donde estaba incluido su mayor éxito, Devuélveme a mi chica, popularmente conocido como Sufre Mamón. "Está muy mal que los artistas tengamos que autocensurarnos por miedo a que nos crucifiquen en las redes sociales. Un artista no debe dudar nunca si quiere decir algo o expresarse, debemos hacerlo con total libertad", dijo refiriéndose a la polémica que surgió hace unos meses en el programa Pasapalabra en cuanto a la letra de la popular canción.

Gracias a ese LP, titulado Hombres G, el grupo se convertía un fenómeno social que cortaba calles enteras a su paso y vendía miles de discos. A partir de ahí llegaron los grandes conciertos por todo el mundo. Además, protagonizaron dos películas, ambas dirigidas por Manuel Summers, padre de David: Sufre, mamón (1987) y Suéltate el pelo (1988).

Sufre mamón - Tráiler

Pero el éxito de las giras hizo mella y en 1993 el grupo se separaba.A consecuencia, David iniciaba una carrera en solitario. "Mi carrera en solitario no fue tan exitosa como la del grupo, porque lo de los Hombres G fue una locura, pero estoy muy orgullosa de ella". En el año 2001, los G volverían a juntarse con el mismo éxito con el que se despidieron.

El cantante madrileño reconoce sentirse orgulloso cuando alguien le dice que han sido los encargados de poner música a varias generaciones: "Eso te pasa cuando llevas muchísimo tiempo y te conviertes en honorable sin darte cuenta. Cuando ya has recorrido ese largo y tortuoso camino y cuando llevas muchos años demostrando que lo que haces te gusta, es cuando la gente empieza a mirarte con cierto respeto".

Además, es el creador de sus propias canciones y defiende que, para hacerlo, los artistas han de ser sinceros a la hora de componer. Cuenta que su peor canción fue No, no, no (1987): "La compusimos para el tercer disco y no la soporto". Y ¿su mejor canción?: "Sin duda alguna, Sufre Mamón, porque esa canción me ha dado todo lo que tengo a día de hoy. Puede que haya hecho mejores canciones, pero Sufre Mamón me dio la vida".

10 preguntas rápidas a David

¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Los Beatles, siempre.

¿Tu canción preferida que no sea tuya?

Only you, de The Platters.

¿Artista o cantante preferido?

Frank Sinatra.

¿Tu gran pesadilla?

La enfermedad.

¿Tu gran acierto?

Perseguir mis sueños y es lo que le aconsejo a todos los jóvenes.

¿Una mujer?

Christine, mi novia.

¿Una película?

Del rosa al amarillo, de mi padre.

¿Tu mayor defecto?

Soy un poco desordenado.

¿Un sueño realizado?

Vivir de lo que más me gusta hacer del mundo, es decir, vivir sin trabajar.

¿Un sueño sin realizar?

Jugar en el Real Madrid.

El mejor lema que puede definir su vida es "voy a pasármelo bien". A día de hoy, el grupo sigue llenando estadios por todo el mundo.