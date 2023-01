De ‘Corazón partío’ al canto humanista de Michael Jackson: éxitos que empezaron año en el Nº1

Varias de las canciones que recordamos esta semana en La Máquina del Tiempo ya las rescatamos la semana pasada, por una sencilla razón: no son pocos los casos de temas que cerraron un año en el número uno y repitieron en lo más alto al inicio del siguiente. Lo logró hace justo un año Easy on me, de Adele, que tras encaramarse a la primera posición el 25 de diciembre de 2021, no se movió de ahí siete días después, el 1 de enero de 2022. Era su tercera semana como número uno, pues lo había sido también en noviembre de 2021. Como recordaréis, Easy on me fue el single de avance del que sigue siendo último disco de la británica, 30, y llegó al número uno de ventas practicamente en todo el mundo.

También consiguió enlazar dos años en el liderato Échame la culpa, de Luis Fonsi y Demi Lovato. El 30 de diciembre de 2017 se colgó la medalla de oro por primera vez, y el día de Reyes de 2018, hace cinco años, la retuvo. Y para seguir con la racha, Gangnam style, de PSY, hizo lo propio entre 2012 y 2013, hace diez años. Fue el primer gran éxito internacional de K-Pop, número uno en más de 30 países y su vídeo obtuvo el récord Guinness al ser el primero que sobrepasó la cifra de 1.000 millones de visualizaciones en YouTube. (A día de hoy tiene más de 4.600 millones.)

Hace quince años, el número uno de LOS40 una semana como la actual fue para No one, de Alicia Keys, la fenomenal cantante y pianista de R&B. Pertenecía a su tercer álbum, As I am. Y seguimos con grandes nombres, en este caso del rock: U2 encabezaron la lista el 4 de enero de 2003, hace veinte años, con Electrical storm, tema del que salieron dos versiones, una más pop y otra producida por William Orbit, especialista en música electrónica —también llegó a producir a Madonna—, que fue la que triunfó en la lista.

¿Quieres más grandes nombres? Pues uno de aquí: Alejandro Sanz. Con su canción más aclamada: Corazón partío. Su álbum Más había salido en septiembre de 1997, pero el primer sencillo que se extrajo fue la balada Y ¿si fuera ella? No fue hasta noviembre cuando se lanzó Corazón partío, y se desató la locura. Llegó al número uno de LOS40 el 3 de enero de 1998 (y repetiría a la semana siguiente); Más se convertiría en el disco más vendido de la historia en España (seis millones de copias hasta la fecha); y Alejandro, en el artista con más números uno en nuestra lista: 25. Y para despedir la sección, el grande entre los grandes: el Rey del Pop. Con Heal the world, un canto humanista en el que pedía que dejemos un mundo mejor a nuestros hijos, Michael Jackson fue número uno el 2 de enero de 1993.