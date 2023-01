Los imprevistos que sufrió Rosalía en el cumpleaños de Rauw Alejandro: “Me está dando un jari”

El 2023 es un año muy emocionante para Rauw Alejandro. Después de haber visto la luz su disco Saturno en 2022, el puertorriqueño se prepara para una gira internacional que le hará reencontrarse con miles y miles de fans en todo el mundo.

Pero eso no es todo. Este 2023 también se celebra el 30º cumpleaños del artista. De hecho, ha soplado las velas este mismo 10 de enero, y lo ha hecho en compañía de su inseparable chica Rosalía.

Ha sido la catalana la que le ha organizado una sorpresa para que su día más especial del año no pasase desapercibido en Japón, país en el que han celebrado los últimos días del 2022 y los primeros de este nuevo año. A través de su cuenta secundaria de Instagram @holamotomami ha compartido todo el proceso, y ha desvelado los contratiempos que ha sufrido durante.

Para empezar, la tarta no llegó como ella esperaba. "Encargué un pastel diseño Saturno y bueno me llegó una tarta con estampado de zebra q evidentemente tuve q tapar con sprinkle y velas creo q en la pasteleria no me entendieron ahaio gosaimaa", dice en la descripción de la publicación.

Para continuar, se le olvidó comprar confeti y tuvo que cortar papel de regalo para que no se quedase sin él en su fiesta en un karaoke. "Es el cumpleaños de Raul le he montado una fiesta me he kedado sin. Papel para envolver algunos de los regalos y se ha hecho lo q se ha podido el confeti es cortado uno x uno xk se me olvidó comprar el q ya está hecho bueno esto es amor y devoción absoluto", explica.

Para finalizar, se despertó a las ocho de la mañana para inflar globos y prepararle un atrezzo a la altura. "8 am hinchando globos mientras raul aun está durmiendo en fin me esta dando un jari tanto soplar", concluye.

Lo que está claro es que la artista siente verdadera pasión por su chico Rauw, por el que está dispuesto a organizarle una fiesta sorpresa aunque las circunstancias no la acompañen. Y tú, ¿qué harías por amor? ¿Tendrías la paciencia de cortar tu propio confeti?

No nos cabe ninguna duda de que hasta Saturno se ha enterado de la química que tienen estos dos artistas.