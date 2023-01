‘Forget me’, de Lewis Capaldi, puede debutar en la lista este sábado

Este próximo sábado Lewis Capaldi puede regresar a la lista con Forget me, el single que avanza el que será su segundo álbum. A pesar de que lleva poco tiempo en la música, el británico es ya un ilustre de la lista, pues consiguió el número uno dos semanas en 2019 con Someone you loved y otras dos en 2020 con Before you go. Fue a finales del pasado verano cuando presentó Forget me, un tema que ha descrito con su gracejo habitual: “Es una canción un poco más rápida que las anteriores, porque después de girar por el mundo me di cuenta de que con los temas lentos de mi repertorio la gente se dormía de aburrimiento… Esta nueva canción es triste y rápida…, como mi manera de hacer el amor”.

Lewis Capaldi - Forget Me (Official Lyric Video)

Y es que el bueno de Lewis, aparte de ser un cantante y compositor de enorme talento, es un tipo muy simpático que sabe reírse de sí mismo, algo propio de personas inteligentes. Así, por ejemplo, presentó el single con una campaña publicitaria de carteles en la calle en los que aparecía en calzoncillos; campaña que él comentó en estos términos: “Traumatizando al público en nombre del autobombo. El sexo vende”. Pues bien, el nuevo disco de este genial antihéroe del pop, que llevará el generoso título de Broken by desire to be heavenly sent, se cuenta entre los más esperados de 2023. Y no solo eso, sino que los y las fans de nuestro país tendremos la suerte de poder verle en directo, ya que su gira pasará el 10 de marzo por Barcelona y el 11 por Madrid. No estaría mal que para ir calentando motores Forget me entrase en lista el sábado. Si los apoyos que reciba con el HT #MiVoto40LewisCapaldi son los necesarios, lo logrará. ¡Mucha suerte!