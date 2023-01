50 años de los 'saludos' de Bruce Springsteen

Los 'saludos' con los que Bruce Springsteen se dio a conocer desde Asbury Park (Nueva Jersey) cumplen 50 años, medio siglo en el que aquel joven que sacaba su primer álbum de estudio se ha erigido en el 'boss' del rock and roll.

Greetings from Asbury Park, N.J. (Saludos desde Asbury Parck,N.J.) fue el primer álbum de estudio del músico estadounidense Bruce Springsteen (Long Branch, 1949) junto a la E Street Band. Fue publicado por el sello Columbia Records en enero de 1973.

Se trataba de la versión revisada de un disco inicial, pero el trabajo no entusiasmó a la compañía discográfica hasta que lo completaron con dos temas que se convertirían en sus únicos sencillos, Blinded by the light y Spirit in the night.

En aquel disco, con una portada que parecía una postal, se incluían Growin up, Mary Queen of Arkansas, Does this bus stop at 82nd street?, Lost in the flood, The angel, For you y It's hard to be a saint in the city, en las que son protagonistas la guitarra acústica y la armónica, entre otros instrumentos.

Bruce Springsteen - Growin' Up (from In Concert/MTV Plugged)

No fue un gran éxito comercial, pero si recibió los halagos de los críticos por la calidad lírica del joven cantautor, que se inspiraba en lo que veía y salpicaba con humor sus observaciones. El respaldo crítico que recibió favoreció el auge de la carrera musical de Springsteen.

Hammond, el descubridor de Springsteen

John Hammond, legendario productor y cazatalentos, fue quien escuchó primero los temas del joven Springsteen en una audición, aunque le interesaba más escuchar las canciones en solitario de Bruce, que las grabadas con la E Street Band.

Bruce Springsteen y 'The E Street band' durante una actuación en 1985. / Larry Hulst/Michael Ochs Archives/Getty Images

"Este fue el disco que nos llevó desde muy bajo cero a... uno", resumió el artista en el cierre de su gira Working on a Dream, en 2009, donde tocó el álbum completo con su banda en un momento histórico e irrepetible debido a la muerte, en 2011, del saxofonista Clarence Clemons.

Como curiosidad, aquel Blinded by the light que hoy es título de un filme inspirado en la obra de Bruce Springsteen, solo llegó a ser número uno en la lista de éxitos Billboard gracias a una versión de 1977 de los británicos Manfred Mann's Earth Band, y es su único número uno después de una veintena de discos y numerosos premios.

Bruce y The E Street Band: Gira en 2023

Bruce Springsteen y The E Street Band vuelven a la carretera en 2023. Esta nueva gira de estadios en Europa dará comienzo el viernes 28 de abril en el Estadi Olímpic de Barcelona y le seguirá un segundo concierto el domingo día 30 de abril.

"Después de seis años, estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año. Y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos el año que viene...y más allá", ha afirmado 'el jefe'.

La gira de 2023 significa el regreso de Bruce Springsteen y The E Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses The River Tour, giraque fue nombrada como el tour mundial más importante de 2016 por Billboard y Pollstar.