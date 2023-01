Calvin Harris protagonizará un concierto inmersivo

La música de Calvin Harris ha protagonizado muchas de nuestras fiestas. El DJ ha traído al mundo canciones que han aterrizado en las listas de éxitos en un corto periodo de tiempo. Sus ritmos electrónicos, así como su osadía a la hora de adentrarse en otros estilos musicales, lo ha convertido en un referente.

Pues bien. Ahora Harris va a dar un paso más. ¿Cómo? Ofreciendo un concierto inmersivo en TikTok. Será este 13 de enero a las 21:00 horas a través de TikTok y en colaboración con Wave. Llega The Calvin Harris Experience.

El DJ protagonizará un concierto "que llevará a los fans a un viaje musical a través del universo virtual de Calvin, con efectos visuales audioreactivos en un mundo luminoso inspirado en la naturaleza", explica la plataforma en un comunicado. Por supuesto, los números uno dance de su carrera no faltarán. ¡La fiesta está servida!

The Calvin Harris Experience / Foto promocional

"Estoy muy emocionado de dar inicio a una serie musical tan innovadora de la mano de Wave, PICO y TikTok y no puedo esperar a ver cómo los fans experimentan mi primer concierto virtual", asegura el propio Calvin Harris. Así, sus fans se preparan para vivir una experiencia musical y virtual única y de lo más original.

Y es que nuestro protagonista ha tenido (y tiene) mucho éxito con sus canciones en TikTok. No es de extrañar, por tanto, que la noticia haya sido celebrada de inmediato por sus usuarios. Temas como Potion, Feels, Stay With Me y The Weeknd - Funk Wav Remix son algunos de los que se han usado como sonido en esta plataforma para compartir sus contenidos.

Y tú, ¿estás listo para disfrutar de esta nueva experiencia (gratuita) de la mano de Calvin Harris y TikTok? ¡No tienes excusas!