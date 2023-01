BTS dedica un vídeo a sus fans para hacerles llegar una invitación muy especial

El talento de BTS no solo puede disfrutarse en las plataformas digitales sobre música. El talento de los surcoreanos llega a otros ámbitos para así construir un imperio global al que cada vez más personas se unen.

Y es que la música de BTS ha llegado al cine, y no ni una ni dos veces, sino seis. Ahora llega BTS: Yet To Come in Cinemas, el cortometraje reeditado y remezclado que mostrará el último concierto de BTS antes de su descanso, que tuvo lugar en Busan (Corea del Sur).

Sus fans de todo el mundo podrán disfrutar de la proyección de este espectáculo en la gran pantalla en todas partes del mundo. Y España no iba a ser menos. De hecho, los artistas han deleitado a sus seguidores internacionales con una invitación en formato vídeo traducida a varios idiomas para así hacerles llegar de forma más cercana y directa su deseo de que disfruten de esta proyección.

BTS: Yet To Come in Cinemas se estrenará el 1 de febrero por tiempo limitado y de la mano de HYBE, Trafalgar Releasing y CJ 4DPlex. Los cines de más de 110 países y regiones podrán disfrutar de este nuevo proyecto de los surcoreanos, cuyas entradas pueden adquirirse ya de forma online.

Pero eso no es todo. Si vas a verlo el sábado 4 de febrero, no te olvides de tus lightstick, ya que la función estará sincronizada y estos palos luminosos se encenderán al compás de cada una de las escenas. "Además del formato de cine estándar, BTS: Yet To Come in Cinemasse estrenará en varios formatos especiales, entre ellos, la proyección en 270 grados ScreenX, que genera una sensación de inmersión; 4DX, en el que los efectos reproducen la atmósfera en vivo del concierto; y 4DX Screen, una combinación entre ScreenX y 4DX", se explica en el comunicado.

Póster oficial de la proyección del concierto de BTS en cines / Foto cedida

BTS disfruta de un descanso como grupo, que han aprovechado para explotar sus talentos en solitario y presentarnos sus proyectos. Aunque Jin, el mayor de la formación, se ha visto obligado a cumplir con el servicio militar con el que los jóvenes surcoreanos deben cumplir.

Y tú, ¿ya tienes tu entrada para disfrutar de BTS: Yet To Come In Cinemas? ¡Comienza la cuenta atrás!