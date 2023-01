‘Kill Bill’: Todas las referencias de Sza al clásico de Quentin Tarantino en su videoclip

Sza ha compartido el videoclip de Kill Bill, uno de los hits más populares de su último disco SOS. Como era de esperar, se trata de un cortometraje lleno de referencias al clásico de Quentin Tarantino protagonizado por Uma Thurman. Sin embargo, la artista no interpreta el papel de Beatrix Kiddo (alias La Mamba Negra o La Novia), sino el de otro personaje secundario de esta película.

Aunque la propia cantante ha manifestado en redes sociales que quiere ser John Wick con todas sus fuerzas ("I wanna be John Wich so bad"), lo cierto es que, lejos de ser Keanu Reeves en dicha trilogía, Sza es aquí La Novia en en el multiverso tarantiniano. Esta vez, el film está dirigido por Christian Breslauer, quien emplea varios planos y cortes propios del director norteamericano.

El vídeo oficial comienza con un primer acto: la historia de una traición. En él, Sza se encuentra en el interior de una autocaravana. Mientras cocina suena Nobody Gets Me, otro tema incluido en su segundo álbum de estudio. Por detrás aparece su novio, que le regala un osito de peluche junto a una nota, en la que se despide: "Ojalá no tuviera que ser así, pero a veces en la vida tenemos que proteger nuestro propio corazón, incluso si eso significa tener que arrancarlo de cuajo de nuestro pecho. Adiós, mi amor".

Acto seguido, el hombre sale del vehículo y, de repente, miles de disparos atraviesan la carrocería. Torpemente y con algún rasguño, nuestra protagonista aparece por la puerta de la caravana para dar comienzo al segundo acto: la historia de una venganza.

(Advertencia: Los vídeos utilizados muestran violencia y sangre, por lo que puede ser contenido sensbile para algunos usuarios)



El cameo de Vivica Fox

La intérprete de Low se sube a la camioneta de quien parece ser su madre, que no es otra que Vivica Fox, actriz que da vida a Vernita Green en Kill Bill Vol. I. Si echamos la vista atrás a la obra audiovisual de Tarantino, esta antagonista tiene una hija, la cual podemos ver llegando del autobús de la escuela después de que ambos personajes hayan puesto la casa patas arriba lanzándose cuchillos a la cabeza, literalmente. Es una bonita manera de permitir que Vivica sea madre, una vez más, en la ficción, ya que la actriz ha manifestado que su mayor pesar es no haber tenido hijos.

Kill Bill: Vol. 1 (1/12) Movie CLIP - Hello Vernita (2003) HD

El chándal monocromático

En su videoclip, Sza cambia el color amarillo característico de La Novia por el rojo, mimetizado con su sed de sangre. Lo vemos en el mono y en la moto, utilizando así un recurso diferente a Quentin, que conceptualizó dicho traje -el cual Uma Thurman odiaba, por cierto- inspirado por Bruce Lee en Game of Death.

Kill Bill Vol 1: Motorcycle Scene

La recreación de las escenas icónicas

Además de su recorrido en motocicleta, la estrella estadounidense tampoco se ha olvidado de recrear dos escenas inolvidables del film: La lucha contra el ejército personal de O-Ren Ishii (Lucy Liu), The Crazy 88, y la escena final contra Bill.

En la primera, Sza mantiene el tono rojizo predominante en su venganza, mientras que en la película de Quentin, aparte del blanco y negro, también se emplea un tono azulado para jugar con la silueta de los figurantes.

Beatrix Kiddo vs. Elle Driver [Kill Bill: Vol. 2]

En la segunda, realmente, podemos decir que se mezclan dos secuencias: la pelea con Elle Driver y el duelo final con su némesis, como ya hemos mencionado. Solàna, en lugar de hacer los Cinco Puntos para hacer explotar el corazón, le arranca el corazón de cuajo como bien versaba la nota que le dejó antes de matarla (tal y como Beatriz arranca el ojo de Elle Driver).

Kill Bill Vol 2 - Duelo final

Del mismo modo, hay una secuencia animada inspirada en la historia -y cortometraje- de los orígenes de O-Ren Ishii.

O-Ren Ishii story - Kill Bill

Solo podemos intuir que la aparición de tres de sus canciones -Nobody Gets Me, Kill Bill y Seek & Destroy- apuntan a que la cantante podría haber creado un álbum visual. Solo el tiempo dirá cómo continuará...