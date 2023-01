Led Zeppelin I: el álbum que sirvió de presentación de la banda inglesa

Hubo un tiempo, allá por los locos años setenta del siglo pasado, en el que el rock dominaba el mundo. ¿Cómo no iba a ser así con bandas como The Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple o Led Zeppelin?

Led Zeppelin es el primer álbum de estudio de la banda inglesa con el mismo nombre. Lanzado el 12 de enero de 1969, hace 54 años, en Estados Unidos por Atlantic Records, fue grabado en poco más de una semana en los estudios londinenses, Olympic Studios. El 31 de marzo se publicaría en el Reino Unido.

Producido por Jimmy Page, fundador del grupo,el disco servía para presentar a cuatro grandes músicos: el propio Jimmy Page a las guitarras, John Paul Jones en el bajo, John Bonham en la batería y percusión y Robert Plant ,voz, armónica y percusión, aunque debido a cláusulas de contrato con la compañía CBS, su nombre no aparece en el trabajo.

John Bonham, Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones. / Chris Walter/WireImage

El mánager del grupo, Peter Grant, preparó con este disco el salto a América. En una visita a Nueva York, firmó un contrato de cinco años con Atlantic Records que daba a Page, productor de todos los discos del grupo, absoluta libertad en el plano musical.

La portada del álbum es una imagen, tomada por Sam Shere, del incendio del dirigible Hindenburg en 1937. Jimmy Page cuenta en una anécdota la vez en que fueron a Holanda y tuvieron que presentarse como The Nobs porque la baronesa Eva Von Zeppelin, sobrina del inventor del dirigible, se negaba a que unos 'monos chillones' usaran su apellido.

El disco, que abre con Good Times, Bad Times, tema que fue lanzado cómo single junto con Communication Breakdown, incluía un sonido mucho más duro y contundente que el de muchas bandas de la época,pero sin abandonar el sonido orientado hacia el blues, presente en el anterior grupo de Page, The Yardbirds.

Led Zeppelin - Communication Breakdown (Japanese TV 1969)

Fue calificado por la prensa como heavy metal, algo con lo que la banda no estaba de acuerdo. Al principio, el público británico no respondía muy efusivamente al lanzamiento del álbum, lo que se convertiría en una constante a lo largo de la historia del grupo, un hecho que provocó que la banda no publicase sencillos en el Reino Unido. Tras embarcarse en su primera gira norteamericana y gracias a las explosivas actuaciones de la banda, el álbum tuvo un éxito inmenso en crítica y público, sobre todo en Estados Unidos.

En el año 2014 fue editada una versión remasterizada del disco, junto con los dos siguientes discos de la banda Led Zeppelin II y Led Zeppelin III.

El 12 de enero, pero del año 1995, también fue el día en que el grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Led Zeppelin perform Rock and Roll Hall of Fame inductions 1995

Led Zeppelin tuvo una vertiginosa carrera. En poco más de 10 años de actividad, el cuarteto británico logró convertirse en una de las propuestas más influyentes del rock y una de las bandas más importantes de los años 70.