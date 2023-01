El vídeo de Alice Campello con su hija Bella tras salir de la UCI que ha emocionado las redes

Tras una larga espera, el pasado 9 de enero, Alice Campello y Álvaro Morata se convertían en padres de su cuarto hijo. Una niña que llegaba al mundo en un parto programado y a la que han llamado Bella. La esperada noticia en redes se convirtió en una información agridulce cuando el futbolista se pronunció en redes.

"Bella ha nacido el día 9 y es maravillosa", empezaba escribiendo. "La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho. Ahora mismo está en la UCI en la Clínica Universidad de Navarra cuidada por los mejores médicos". Una noticia que revolucionaba las redes y que no tardaba en llenarse de mensajes de ánimo para la recién mamá.

Apenas 24 horas después, Morata reaparecía en su perfil de Instagram para calmar los nervios y anunciaba la noticia más esperada: ¡Alice Campello había salido de la UCI! Con una imagen en la que se veía a la modelo visiblemente cansada y con su hija en brazos: "Ya ha salido de la UCI y está en la habitación mucho mejor y recuperándose con Bella".

"Todavía estoy asimilando todo lo que ha pasado. Gracias Alice por darme una vez más una lección. Eres sin duda una luchadora y un ejemplo para mi. Han sido sin duda los peores días de mi vida, pero soy afortunado de tenerte en ella. Eres lo mejor que me ha pasado y mi vida sin ti no tendría ningún sentido", escribía agradeciendo a los médicos su impecable dedicación.

Un emotivo vídeo

Ahora ha sido Alice quien ha querido agradecer la multitud de mensajes de cairño que ha recibido, todas las flores y la preocupación. La emprendedora también ha agradecido a todos los doctores que la han atendido y, por supuesto, también ha aprovechado para deshacerse en halagos hacia su marido.

"Eres el amor de mi vida... el mejor papá que pude haber elegido para mis hijos y el regalo más grande que Dios me pudo dar. No tengo palabras para lo que haces cada día por mí y por todo el amor que me das... me haces sentir en cada segundo el centro de tu vida y tu prioridad. Te amo".

Un vídeo con el que ha conseguido poner los pelos de punta a todos sus seguidores y emocionarlos. En él se puede ver las primeras imágenes del parto, vídeos de la recién nacida y a los pequeños Leonardo, Edoardo y Alessandro visitar a su mamá en el hospital.

Los mensajes tampoco han tardado en llegar, esta vez mostrándole su admiración. Celebrities como Georgina Rodríguez, Violeta Mangriñán, Marta Carriedo y Viki Acosta, entre otras, no han podido emocionarse. De hecho, esta última le ha querido aplaudir su fortaleza: "Eres una campeona absoluta".