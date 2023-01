Así se despidió musicalmente Shakira de su ex, Antonio de la Rúa, en 2010

Que cada relación es un mundo es un hecho. Pero para probarlo, desde LOS40 te traemos la despedida definitiva que Shakira Mebarack le dedicó a su pareja anterior a Gerard Piqué, el abogado y empresario argentino Antonio de la Rúa, cuando este y la de Barranquilla pusieron fin a diez años de noviazgo repletos de momentos tan idílicos como complicados.

Al igual que la cantante colombiana ha hecho ahora con Gerard Piqué con su ya explosiva Music Sessions #53 con Bizarrap, Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa una última canción de despedida en la que hizo balance de todo lo que había pasado durante su década de noviazgo. Entonces escogió una balada con un ritmo muy distinto a los que ahora nos tiene acostumbrados. Pero, además, se sirvió de un tono absolutamente diferente al que ha utilizado en sus canciones de desamor tras el fracaso de su relación de doce años con el excentral del F.C. Barcelona.

Aunque al poco tiempo de romper con Antonio de la Rúa Shakira se embarcó en la relación que le ha dado dos hijos y que la llevó a residir en España durante más de una década, todo apunta a que el punto y aparte con el argentino fue mucho más calmado que el que está poniendo ahora a su relación con Gerard Piqué. Entonces, lejos la canción que le escribió a Antonio de la Rúa se asemeja más a la Monotonía —salvando las distancias de una década repleta de cambios en el mundo de la música, claro está— que a la Sessión con Bizarrap.

Para la última canción que le dedicó al argentino, Lo que más (2010), la colombiana escribió versos de desamor y dolor tan bonitos como "Eres lo que más he querido en la vida"; "Cuantas veces quise hacerlo bien", y "Que soy una mujer en el mundo que hizo todo lo que pudo". Nada que ver con las barras durísimas que ha incluido en la sesión con el productor Bizarrap y con las que se ha despedido de su nuevo ex diciendo cosas como "Una loba como yo no está pa' tipos como tú"; "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique", y "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", en referencia a la nueva pareja del futbolista.

Del adiós cargado de tristeza al hasta luego lleno de rabia

La última canción que Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa se titulaba Lo que más y esta era su letra:

Lo Que Más



Cuántas veces nos salvó el pudor

Y mis ganas de siempre buscarte

Pedacito de amor delirante

Colgada de tu cuello

En sábado de lluvia a las cinco de la tarde

Sabe Díos cómo me cuesta dejarte

Y te miro mientras duermes

Mas no voy a despertarte

Es que hoy se me agotó la esperanza

Porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza

Eres lo que más he querido en la vida

Lo que más he querido

Eres lo que más he querido en la vida

Lo que más he querido

Cuántas veces quise hacerlo bien

Y pequé por hablar demasiado

No saber dónde, cómo ni cuándo

Todos estos años caminando juntos

Ahora no parecen tantos

Sabe Díos todo el amor que juramos

Pero hoy ya no es lo mismo

Ya no vamos a engañarnos

Que soy una mujer en el mundo

Que hizo todo lo que pudo

No te olvides ni un segundo

Que eres lo que más he querido en la vida

Lo que más he querido

Eres lo que más he querido en la vida

Lo que más he querido

Mientras que la última canción que le ha dedicado a Gerard Piqué, con quien no ha acabado tan bien como con su ex, se engloba dentro del género del rap gracias a las sessiones de Bizarrap y tiene una letra mucho más dura que dice así:

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53



Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh (Oh-oh)

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande

y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifique',

mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo contigo ya no regreso,

ni que me llores ni me suplique'

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande

y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva', hazme caso

Cero rencor, bebé,

yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

'Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera'o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana

y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (Uh-uh-uh-uh)

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande

y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Uh-uh-uh-uh (Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh (Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

A ti te quedé grande

y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Bizarrap

Oh-oh, oh-oh

Ya está, chao