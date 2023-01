6 de 10 Conocimos a The Cranberries en 1993 con el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, su debut, que vendió más de cinco millones de copias en EEUU. En realidad, un año antes ya nos habían dejado escuchar Dreams, el primer single, que con el tiempo se ha convertido en uno de los clásicos de la banda irlandesa. La voz de Dolores O’Riordan, fusionada con el rock con el folk propio de sus tierras, se introdujo con facilidad en el mercado americano con temas como el otro single del disco, Linger. Ambos son clásicos de la mejor época de la banda.