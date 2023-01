‘Alison’, el nuevo single de Green Day

Green Day publica hoy un nuevo adelanto de la inminente reedición de su álbum Nimrod. Una versión ínedita en maqueta de la canción de Elvis Costello, Alison, extraída de las sesiones de grabación del disco.

El grupo californiano celebra el 25 aniversario de Nimrod con una nueva edición que se publicará el próximo 27 de enero. Esta reedición contiene el álbum original, un disco con maquetas inéditas y un concierto también inédito, grabado el 14 de noviembre de 1997 en Electric Factory (Filadelfia), un mes después de la publicación de Nimrod. El repertorio del concierto contiene canciones del disco y también canciones de sus anteriores trabajos. El disco con las catorce maquetas incluye You Irritate Me y Tre Polka, dos temas inéditos.

Además de lo mencionado, incluirá algunos regalos más como un libreto de 20 páginas, un poster, un parche, un pase de camerino conmemorativo, que harán las delicias de todos sus fans.

Nimrod, su quinto álbum de estudio

El quinto álbum de estudio de Green Day se publicó el 14 de octubre de 1997. El grupo empezó a trabajar en el álbum a raíz de la cancelación de una gira europea, tras lanzamiento de Insomniac. El disco, que obtuvo unas críticas excelentes de los medios especializados, contenía singles como Hitchin' A Ride, Redundant, Nice Guys Finish Last y Good Riddance (Time of Your Life), este último ha vendido cinco millones de copias solo en Estados Unidos.

Green Day - Good Riddance (Time Of Your Life) [Official Music Video]

Nimrod ha vendido más de tres millones de copias en EEUU y alcanzó la categoría de platino y/o oro en países como Reino Unido, Japón, Canadá, Australia y España.

Abanderados del punk 'underground' que surgió en la costa oeste de Estados Unidos a finales de los ochenta y principios de los noventa, la banda formada por Billie Joe Amstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tre Cool (batería), con sus conciertos siempre cuelgan el cartel de "no ya entradas" y no sólo atraen a viejos aficionados, sino también a un nuevo público más joven y, sorprendentemente, mayoritario.

Green Day, 1995. / Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images

El grupo estadounidense ha vendido casi noventa millones de copias en todo el mundo y más de veinticinco millones solo en su país y, según una encuesta pública llevada a cabo por la revista Rolling Stone, se eligió a Green Day como el mejor conjunto de punk de la historia.

Green Day - Alison (Demo) [Official Audio]

Canciones q incluidas en Nimrod 25:

Nimrod

1. Nice Guys Finish Last

2. Hitchin' A Ride

3. The Grouch

4. Redundant

5. Scattered

6. All The Time

7. Worry Rock

8. Platypus (I Hate You)

9. Uptight

10. Last Ride In

11. Jinx

12. Haushinka

13. Walking Alone

14. Reject

15. Take Back

16. King For A Day

17. Good Riddance (Time of Your Life)

18. Prosthetic Head

Nimrod Demos

1. Nice Guys Finish Last

2. Place Inside My Head

3. The Grouch

4. Walking Alone

5. Jinx

6. Alison

7. Espionage

8. You Irritate Me

9. Tre Polka

10. When It's Time

11. Desensitized

12. Chain Saw

13. Reject

14. Black Eyeliner

Live at the Electric Factory, Philadelphia (14 de noviembre de 1997)

1. Going To Pasalacqua

2. Welcome To Paradise

3. Geek Stink Breath

4. Nice Guys Finish Last

5. Hitchin' A Ride

6. The Grouch

7. Chump

8. Longview

9. 2000 Light Years Away

10. Brainstew

11. Jaded

12. Knowledge

13. Basket Case

14. She

15. Fuck Off And Die

16. Paper Lanterns

17. Scattered

18. Prosthetic Head

19. When I Come Around

20. Good Riddance