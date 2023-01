‘Pulp Fiction', la oscarizada película de Tarantino

Pulp Fiction es una película que entremezcla tres historias, jugando con el tiempo a su antojo y en la que la violencia, las drogas y el drama criminal giran sin remordimientos sobre la pista de baile, además de contar con unos diálogos memorables.

Todas estas características se completan con un reparto de excepción: John Travolta, Uma Thurman y Samuel L.Jackson son el trio de ases que protagonizan este filme, dirigido por el peculiar director estadounidense, Quentin Tarantino.

El largometraje supuso el lanzamiento estelar de Tarantino. Dotado además de una banda sonora inolvidable, Pulp Fiction está construida sobre una serie de extraños personajes como gánsteres buenos, boxeadores zumbados, novias ingenuas y algunos seres desquiciados.

Cartel promocional de 'Pulp Fiction'. / Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

El filme cuenta cómo Jules y Vincent son dos asesinos a sueldo que trabajan para Marsellus Wallace. Antes de realizar uno de sus trabajos, Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de su novia, Mia. Comienzan a hablar sobre lo peligroso de sobrepasarse con la novia del jefe, pero llega la hora de trabajar y ambos deben ponerse en faena. Su misión: recuperar un misterioso maletín.

En Pulp Fiction, considerada por muchos como la mejor película de Tarantino, tiene lugar una de las escenas más famosas de la historia del cine: Mia Wallace, interpretada magistralmente por Uma Thurman, arrastra hasta la pista de baile a Vincent Vega (Travolta). Ambos brindan al espectador un baile lleno de tensión sexual.

Pulp Fiction (3/4) Escena - Baile (1994) HD

Hoy se cumplen 28 años del estreno en las salas de cine españolas de este filme que, además de devolver a Travolta a la gran pantalla, consiguó el Oscar al Mejor Guión (recibió siete nominaciones, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director) y la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

El equipo de la película 'Pulp Fiction' en el Festival de Cannes en 1994. / Getty Images

Tarantino, el niño prodigio de Hollywood

Desde sus inicios ya dejaba muy claras tres de sus grandes pasiones: la música, el cine y la violencia. En 1992 sorprendió a la crítica y el público con Reservoir Dogs y reafirmó su notable reputación con los guiones de Amor a quemarropa, de Tony Scott, y Asesinos natos, de Oliver Stone. En Pulp Fiction, el director alcanzó el status de autor de culto gracias a una cinta tan polémica como ambiciosa, en la que se combina la violencia más extrema con el sentido del humor más retorcido.

John Travolta y Quentin Tarantino. / Eric Robert/Sygma/Sygma via Getty Images

El controvertido y polémico director, que comenzó sus andaduras trabajando en un videoclub, se ha convertido por méritos propios en uno de los principales referentes del celuloide a todos los niveles. Ya sea por sus diálogos, por la fuerza de sus personajes, por su violencia o por sus bandas sonoras, la obra de Tarantino nunca deja indiferente a nadie.

Music From The Motion Picture, la banda sonora

La película es tan conocida por su argumento como por su banda sonora. Publicada en 1994 bajo el título Music From The Motion Picture, la selección de canciones fue realizada por el propio Tarantino y, como es habitual en otros de sus trabajos, la música fue escogida antes de escribir el guion. "Cuando tengo algún tipo de idea para una película, voy hacia mi colección de discos y empiezo a poner canciones. Supongo que, de alguna forma para encontrar la personalidad de la película, su espíritu", declaró en una entrevista el director.

El éxito de Pulp Fiction catapultó a la fama al grupo Urge Overkill cuando su versión del tema de Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon, fue incluido en la banda sonora. También ayudó a resurgir a los estadounidenses Kool & the Gang cuando su canción, Jungle Boogie, también fue incluida en el exitoso filme.