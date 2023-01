Tiago PZK y su novia Belén Negri protagonizan ‘Bemaste’, una nueva y romántica balada

Los fans de Tiago PZK están de enhorabuena. Su artista favorito ha vuelto, y no lo ha hecho de cualquier manera. El argentino ha regresado a las baladas desgarradoras, esas que han tenido una gran importancia en su carrera, ya que han acumulado millones de visitas.

Llega Bemaste, un tema que habla de encontrar a esa persona especial que se diferencia del resto y cambia todo. De hecho, para ir más allá, el artista argentino incluye a su chica, la modelo Belén Negri, en el videoclip de la canción.

En la pieza audiovisual (toda en blanco y negro), Tiago se apoya en un coche mientras numerosas personas van y vienen, les piden fotos y continúan con sus vidas. Pero de repente llega ella, Belén, para hacerle sentir especial y único, calando muy hondo en sus sentimientos.

"Este tema lo considero la primera obra de mi carrera, conceptualmente y audiovisualmente desde mi corazón, no pongo espectativa alguna porque antes de que salga ya me llena haber sacado este tema y lo que significa para mi, no le pongan barreras al amor", dice el artista en su cuenta de Instagram. No hay duda de que Tiago PZK está profundamente enamorado.

Su chica también tiene algo que decir tras el estreno de esta canción. "Es muy loco pero en un momento muy negativo de mi vida, con tantas decepciones pedía por favor que alguien me viera como soy realmente y lo valorara. En ese tiempo sanando muchas cosas, apareciste tú. De una manera muy orgánica y bonita. Y es que no creo que sea casualidad que conectemos de tantas maneras, que con solo miradas nos entendemos", comienza diciendo la joven chilena. "Me di cuenta que no hay nada más hermoso que sentir amor sin miedo, sin ataduras e inseguridades. Viniste a sanar mi alma y corazón. Contigo todo es más a color. Me viste diferente. Mirarte a los ojos con tanto amor es lo más puro que sentí en todo estos meses que estoy junto a ti. Te amo mi compañero, gracias por quitarme el miedo a amar. A seguir aprendiendo y creciendo juntos", concluye.

Si conoces a alguien que no cree en el amor, envíale esta canción. Ya lo dice Tiago: ¡No hay que ponerle barreras!