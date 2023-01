Ashley Tisdale se sincera sobre su enfermedad y manda un positivo mensaje: “No hay que avergonzarse”

Ashley Tisdale es la reina de muchas infancias y adolescencias, y se debe a sus papeles estrella en Disney Channel. La actriz interpretó a Maddy en Hotel dulce hotel y a Sharpay Evans en la trilogía y spin-off de High School Musical, algo que le ha hecho ganar miles de fans alrededor del mundo. Y ella mantiene una estrecha relación con ellos a través de su blog.

Frenshe es donde escribe sus reflexiones acerca de belleza y estilo de vida, y que lleva como uno de sus proyectos más personales en el día a día. Ahí publica entradas sobre consejos de belleza, horóscopo e incluso cuidado de mascotas, aunque ha querido escribir un post de lo más personal hablando sobre la enfermedad que padece.

Y es que, según ha publicado, la estadounidense tiene alopecia, algo de lo que se enteró a pocos meses de acabar el 2022. "Hace un par de meses, mientras me mudaba, hacía reformas en casa y empezaba un proyecto televisivo, me di cuenta de que se me estaba cayendo un mechón de pelo. No era grande, solo un pequeño trozo detrás de mi oreja, pero aún así estaba sucediendo y no por primera vez. Hace unos años, me pasó lo mismo cuando estaba muy estresada, así que sabía exactamente que me estaba pasando: alopecia".

Pero la publicación no se quedaba ahí. Animaba a la gente que también la padece a no tener tapujos en hablar de estos problemas, sobre todo porque afirma saber que cualquier asunto relacionado con la pérdida de pelo puede afectar a la autoestima, sobre todo si se sufre de manera individual y sin compartirlo. Por ello, ella se muestra de lo más comunicativa porque "no hay nada de lo que avergonzarse", además de desvelar que aunque puede deberse a hormonas o un problema hereditario, ella lo sufre por el estrés.

Cómo luchar contra la alopecia, según Ashley

Pero su entrada en dicho blog no se queda en un anuncio, ya que también ha compartido con sus seguidores sus consejos para mitigar los efectos de esta enfermedad. Más allá de dar un mensaje de visibilidad que normalice el tener esta patología, la protagonista de La fabulosa aventura de Sharpay también ha separado por puntos sus soluciones, explicadas para poder seguirse fácilmente.

En primer lugar, detalla que quien lo sufra no debe dejarse llevar por la preocupación. "Cuando me centré en el presente y acepté lo que estaba pasando, estuve preparada para empezar a planear qué hacer para atajar mi pérdida de cabello", comenta, después de confesar que al principio tuvo mucho miedo.

Una vez asumido ese punto, cuenta que se puede buscar tratamiento si así se quiere. Cuenta que conviene consultar con un dermatólogo, aunque también detalla que ella sigue el PRP Capilar o plasma rico en plaquetas, un tratamiento que no define como agradable ni barato, pero es el que mejor le funciona a ella.

Por último, también aborda que se debe gestionar bien el estrés. Para ello, ella misma se pone el ejemplo de seguir una dieta equilibrada, aunque hay muchas más maneras de atajarlo. Como broche de la publicación, anima a las lectoras y lectores del blog a ponerse en contacto con ella si están pasando por dicha enfermedad.