Rema, Selena Gomez, Karol G, Camilo, Myke Towers y otros que brillan en la lista esta semana

Calm down, de Rema y Selena Gomez, se convirtió el pasado sábado en el número uno de la primera lista de 2023, la cual nos ha dejado otros movimientos dignos de ser resaltados. Uno de ellos es la entrada directamente al #22 de Cairo, el tema de Karol G en el que colabora el productor Ovy On The Drums, y que une a París, de Morat y Duki, en el grupo de títulos capitalinos presentes en el chart (menos mal que Berlín salió hace tiempo, que si no la lista parecería un mapamundi…). También se han estrenado Pablo Alborán y María Becerra con Amigos, en su caso más discretamente en el #32. Bebiendo sola, de Camilo y Myke Towers, ha dado un paso de gigante al avanzar nueve posiciones en su segunda semana y plantarse en el #17, y es la subida más fuerte. Harry Styles sigue en poder del récord de permanencia con As it was, que cumple su semana número 39 con nosotros, tres de las cuales las pasó en el número uno.