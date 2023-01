‘Snap’, el eurovisivo éxito de Rosa Linn, regresa al Nº1

Consiguió el número uno el día de Nochebuena, y ahora Rosa Linn ha recuperado la primera posición de la lista de LOS40 con Snap, la canción con la que representó a su país, Armenia, en el Festival de Eurovisión de 2022. Como recordaréis, en el certamen europeo quedó en vigésima posición, y nada hacía presagiar que se convertiría en el mayor éxito surgido de esa última edición; pero dos meses después del evento el tema se hizo viral en TikTok, poco a poco fue ganando adeptos en todo el mundo, a escalar posiciones en las listas de ventas, hasta que entró en nuestro chart…y ya son dos las semanas en lo alto que suma en su historial.

Rosa Linn - Snap - (Official Video)

Si hace solo unos pocos años nos hubieran dicho que una cantante de Armenia se convertiría en estrella internacional lo habríamos dudado. Se trata de un pequeño país de tres millones de habitantes y superficie similar a la de Galicia, bastante desconectado culturalmente del resto del planeta y que hasta ahora no había dado ningún artista reconocido a nivel global. Pero la magia de las redes sociales ha hecho posible que fans de todas las latitudes se fijen en esta joven cantante y en su espléndido single, que tiene aires de himno.

Mirando los créditos encontramos que entre sus autores está Larzz Principato, compositora de temas como IDGAF, para Dua Lipa; Courtney Harrell, que está detrás de sencillos como Better left unsaid, de Ariana Grande, Put your name on it, de Kelly Rowland, Stupid little things, de Anastacia y Oh my love, de Chris Brown; o la cantautora neyorquina Allie Crystal. Nuevo ejemplo, pues, de éxito viral, descentralizado y de largo recorrido, ya que mientras en España ya estamos con la mente puesta en Eurovisión 2023, aún disfrutamos de esta canción de su pasada edición. ¡Enhorabuena!