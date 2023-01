Una Ptazeta empoderada estrena ‘MFD’: ¿qué significa?

Ptazeta ha llegado este 13 de enero con un nuevo tema que no va a tardar en convertirse en la banda sonora de las fiestas de todos sus fans. Sus ritmos urbanos, así como los toques dance nos obliga a reproducirlo en bucle. Se trata de MFD, y trae, de nuevo, a la versión empoderada de la canaria.

MFD hace referencia a la abreviación de My Fucking Dream (Mi P*to Sueño), que son unas palabras que Ptazeta menciona en el estribillo. Habla de que no hay nadie como ella y que, en caso de que lo hubiese, que se suba "al ring" para resolverlo.

El tema no ha llegado con ningún vídeo musical, aunque aún se desconoce si finalmente lo habrá. Sea como sea, estaremos pendientes a las redes sociales de la artista. Eso sí, no descartamos la idea, ya que Ptazeta ha compartido una foto con un look que podría formar parte de la pieza audiovisual.

MFD es la primera canción que nuestra protagonista lanza en 2023. A principios de diciembre del año pasado, quiso deleitar a sus fans con un regalo navideño al ritmo de Mala Mala, el que iba a ser su último estreno del 2022. Lola Índigo, Mala Rodríguez, y más artistas no pudieron esconder su emoción en las redes sociales.

Ahora, con MFD, Ptazeta ha vuelto a revolucionar a sus fans y compañeros de profesión. "Qué de temazos estás sacando últimamente", dice un seguidor. "Vaya temón", añade otra fan. ¡Los tiene a todos conquistados! Y tú, ¿ya lo has escuchado?