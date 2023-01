Censuran a Lana del Rey por mostrar un pezón en la portada de su disco

Lana del Rey ha compartido vía redes sociales la nueva fecha para el lanzamiento de su próximo disco, Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd que estaba programado para el 10 de marzo. El estreno de su nueva obra se verá aplazado dos semanas hasta el 24 de marzo.



La noticia ha coincidido con un revuelo ocasionado en las redes que no ha pasado desapercibido. Y es que precisamente está relacionado con la supuesta portada de este disco.

En ella muestra una imagen en la que se ve su pecho al descubierto, lo cual ha gustado enormemente a sus fans y muy poco a Instagram, que ha continuado con su tradición de censurar las imágenes de pezones femeninos. En cuestión de minutos, la foto ha desaparecido de la red social, aunque muchos de sus fans han sido lo suficientemente rápidos para guardarla y compartirla a través de otras vías.

Se acerca el disco

Por fin podemos afirmar que Lana está de vuelta. De momento, solo hemos escuchado la segunda canción, el último single que publicó el pasado diciembre con nombre homónimo al disco. Y es que aunque se desconoce la razón del retraso de su lanzamiento, el hype está por las nubes con este proyecto sobre el que ya se rumorean diferentes versiones en vinilo.

Pero eso no es todo. También se ha publicado el tracklist completo de este proyecto, que estará compuesto por 16 temas:

The Grants Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Sweet AW Judah Smith Interlude Candy Necklace Jon Batiste Interlude Kintsugi Fingertips Paris, Texas Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing Let the Light In (ft. Father John Misty) Margaret (ft. Bleachers) Fishtail Peppers (ft. Tommy Genesis) Taco Truck x VB

Este será el noveno álbum de estudio de la artista, sucediendo a Blue Banisters, que vio la luz en 2021. No queda nada para escucharlo, y sus fans se han encargado de activar la cuenta atrás para no perdérselo.