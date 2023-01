Pablo Sebastián, primer abandono en ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ tras sufrir un accidente

Pesadilla en El Paraíso no es un reality fácil. Cada vez es más habitual ver a las celebrities sufrir todo tipo de calamidades en este tipo de programas y la granja no es diferente. Bien lo sabe el concursante que ha tenido que abandonar esta semana.

Nagore Robles invitaba a entrar al consejo a uno de los diez granjeros de esta edición: Pablo Sebastian. “No te enseño mi herida porque, si no, te va a dar impresión”, decía el pianista nada más entrar.

“Sobrevaloré mis fuerzas y entonces hice lo que no debía. Te vi tan graciosa subiendo esa explanada, dije ‘si lo hace yo por qué no lo voy a hacer yo’. Lo hiciste tan bien”, explicaba Sebastian sobre la prueba de capataz en la que sufrió el accidente.

“Aunque no es algo grave, en El Paraíso los concursantes viven con lo mínimo y en circunstancias adversas. Dada la edad de Pablo que, por cierto, estás estupendo, la doctora que vela por la seguridad de todos los concursantes le ha recomendado reposar fuera de la granja y así evitar problemas de cicatrización o posibles infecciones y, sintiéndolo mucho, tiene que ser así. Además, tú no te veías con fuerza", explicaba Nagore Robles sobre la decisión de dejar el programa.

“La palabra abandono no va conmigo porque si tuve la valentía, cuando me ofrecieron este contrato decir que sí, que lo tuve que pensar, pero abrí la Biblia. Yo cuando tengo una duda, abro la Biblia y digo, ‘aquí me dicen algo’. Y, ¿sabes lo que leí? Lo que viniere a tus manos hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces yo dije, voy, pero calculé mal mis fuerzas. Podría haber dicho, esta prueba es muy fuerte para mí yo no la hago, que la hagan los chicos jóvenes, pero la intenté hacer. Y me salió que no me partí la cara de casualidad”, explicaba Sebastian.

Una caída aparatosa

Luego, juntos, vieron las imágenes de la caída en cuestión. "Calculé mal mi fuerza, intenté hacer la prueba", insistía el concursante, “Dios me ayudó me podía haber partido la cara entera”.

Nagore insistía en que sólo era el labio. “Yo fui valiente, soy el veterano más veterano que ha venido a un concurso y cuando yo sabía que la prueba no la iba a poder terminar dije, ‘voy a demostrar que, por lo menos, lo voy a intentar’”, recalcaba Sebastian.

La predicción de Maestro Joao

Lo intentó y las consecuencias han hecho que tenga que abandonar el programa. Algo que, precisamente, había predicho el Maestro Joao hace unos días.

“Fue algo que me vino de repente a la par que dije ‘ojalá me equivocase, me encantaría’, es una de estas cosas que dices, ‘ojalá me equivoque’ y no ha sido así. Pablo es un concursante que es oro, es una maravilla, es una gran persona. Creo que, además, necesita estar ahí, pero me vino, lo vi y se lo dije a Belén”, explicaba el adivino después de ver las imágenes del momento en el que comentó su visión en la primera gala.

Estaremos atentos por si vuelve a ver algo.